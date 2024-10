Lille – Real Madrid, le plan de Bruno Genesio pour Mbappé

L’entraineur de Lille, Bruno Genesio, a un plan pour arrêter Kylian Mbappé lors du choc contre le Real Madrid, mercredi.

Lille affronte le Real Madrid, mercredi, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. En prélude à ce choc, Bruno Genesio était en conférence de presse, ce mardi. L’occasion pour le technicien français d’évoquer un éventuel plan anti-Mbappé face aux Merengues.

Pas de plan anti-Mbappé pour Bruno Genesio

Deux semaines après sa défaite face au Sporting Lisbonne (2-0), le LOSC s’apprête à défier le grand favori de la Ligue des Champions, ce mercredi. Les Dogues affronteront une équipe de Real Madrid renforcée par l’arrivée d’un certain Kylian Mbappé. Un danger dont Lille aurait pu se passer puisque le Bondynois était annoncé forfait pour trois semaines. Mais à la surprise générale, Kylian Mbappé est présent dans le groupe retenu par Carlo Ancelotti. Pour autant, Bruno Genesio ne compte pas préparer un plan anti-Mbappé et ne se focalise pas sur un seul joueur.

« On ne sait pas si Kylian sera sur le terrain demain au coup d'envoi ou au cours du match. Ce qui est sûr, c'est qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Forcément, on prépare le match avec deux options, s'il joue ou s'il ne joue pas. Mais on prépare le match aussi face à l'équipe que l'on va affronter. Il faut aussi parler de Vinicius, de Bellingham, de Valverde, de Rodrygo, de Tchouaméni, de Modric, de Rüdiger... ce sont tous de très, très grands joueurs. Ce qui est important c'est aussi de croire qu'il est possible de faire un résultat. On a besoin demain d'être à 100% et qu'on aura besoin de réussite », explique l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais.

Bruno Genesio vole au secours d’Ethan Mbappé

Si Kylian Mbappé a des chances de jouer mercredi, ce n’est pas le cas de son frère, Ethan. Le jeune milieu de terrain de Lille est blessé et est forfait pour contre le Real Madrid. Il n’y aura donc pas de retrouvailles entre les frères Mbappé alors qu’Ethan devrait même être absent pour les deux prochains mois, selon Le Parisien. Une situation difficile pour le joueur de 17 ans qui peut toutefois compter sur le soutien de son entraineur.

« De la déception évidemment. C'est un très jeune joueur. C'était pour lui un match particulier. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de frères qui se soient affrontés en Champions League. Je ne l'ai pas revu depuis sa blessure et je n'ai pas envie de lui parler tout de suite car je sais dans quel état il peut être. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Je le verrai après le match, car je sais que ça va être émotionnellement très dur pour lui et sa famille. Mais c'est un jeune joueur qui progresse et qui aura, j'en suis persuadé, d'autres occasions de revivre ce genre d'occasions », confie Bruno Genesio.