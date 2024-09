Lille - Real Madrid : Mauvaise nouvelle pour Mbappé

Nouveau rebondissement pour Mbappé avant le match entre le Real Madrid et Lille, mercredi.

Le Real Madrid sera aux prises avec le LOSC, mercredi, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. Un match particulier pour Kylian Mbappé qui devrait retrouver son frère cadet, Ethan, plus de trois mois après son départ de la France. Mais alors qu’il est présent dans le groupe du Real Madrid, le capitaine des Bleus a reçu une mauvaise nouvelle, ce lundi.

Kylian Mbappé de retour contre Lille

C’est la grande surprise du groupe de Carlo Ancelotti, ce lundi. Blessé mardi dernier lors de la victoire face au Deportivo Alaves, Kylian Mbappé devait manquer trois semaines de compétition.

« Après les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les Services Médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche (...)», a indiqué le Real Madrid dans un communiqué mercredi dernier.

Le Bondynois était d’ailleurs logiquement absent du derby madrilène contre l’Atlético Madrid, dimanche (1-1). Mais à la surprise générale, Kylian Mbappé a été retenu par Carlo Ancelotti pour le déplacement à Lille, mercredi.

Ethan Mbappé forfait contre le Real Madrid

Cela fait plus de deux mois qu’ils sont séparés. Après le départ de Kylian Mbappé du PSG, Ethan a, lui, rejoint les rangs de Lille. Lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, les deux frères ont certainement coché la date du 2 octobre 2024, jour du choc entre le Real Madrid et Lille et par conséquent, de leurs retrouvailles. Mais les mauvaises nouvelles se sont enchainées pour les frères Mbappé à l’approche de ce match. Alors que le capitaine des Bleus sera du voyage à Lille, l’AFP annonce ce lundi qu’Ethan Mbappé est blessé et est d’ores et déjà forfait contre le Real Madrid.

Un coup dur pour le milieu de terrain de 17 ans qui venait juste de faire son retour lors de la victoire contre Le Havre dimanche (3-0) après plusieurs semaines d’indisponibilité. Par ailleurs, le média n’a pas précisé la nature de la blessure d’Ethan Mbappé, ni sa durée d’indisponibilité. De son côté, Le Parisien annonce part contre, que l’ancien titi parisien pourrait être absent deux à trois mois en raison d'une rupture d'un quadriceps. Il n’y aura donc pas de retrouvailles entre Kylian et Ethan Mbappé, mercredi. En tout cas, pas sur le terrain.