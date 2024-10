Lille - Real Madrid, la grosse mise en garde d’Eden Hazard

Lille vs Real Madrid

Ancien joueur de Lille et du Real Madrid, Eden Hazard prend la parole avant le match entre ses anciens clubs en Ligue des champions.

Ce mardi, le Real Madrid a rallié Lille en attendant son match contre le LOSC dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des champions, mercredi soir. En marge de ce choc entre ses deux anciens clubs, Eden Hazard prévient le Real Madrid, qui devrait se méfier des Dogues.

Hazard se méfie de la menace Jonathan David

Formé à Lille, Eden Hazard a passé quatre saisons avec les Dogues (194 matchs, 50 buts et 53 passes décisives entre 2008 et 2012) avant de débarquer à Chelsea. Après cinq saisons avec les Blues où il émerveillé l’Angleterre avec 351 matchs, 110 buts et 85 passes décisives, le Belge a signé au Real Madrid en 2019. Mais l’aventure madrilène ne lui a pas réussi, jonchée par des blessures répétées. Il aura été libéré en 2023. Même s’il a raccroché les crampons, Hazard continue de suivre ses anciens clubs.

A quelques heures du match entre Lille et le Real Madrid, l’ancien international belge a invité la Maison Blanche de se méfier de Jonathan David, qui venait d’inscrire un triplé contre Le Havre (0-3), le weekend dernier. « Ce sont deux équipes pour lesquelles j'ai beaucoup d'affection. J'ai des amis dans les deux équipes, ce sera un beau match, c'est sûr », a lancé Hazard au micro de Real Madrid TV. « Il y a deux ou trois joueurs qui sont très bons à Lille. D'abord l'attaquant, Jonathan David… C'est une équipe avec beaucoup de qualité. Mais la vérité, c'est que le Real Madrid est meilleur », a-t-il souligné.

Hazard déclare sa flamme au Real Madrid

Désormais retraité, Eden Hazard vit à Madrid avec ses enfants. Pour l’ancien ailier gauche des Diables Rouges, le Real Madrid reste le meilleur club du monde. « Nous jouons au football pour disputer ce genre de match. Quand vous affrontez une équipe comme le Real Madrid, la meilleure équipe du monde, c'est un privilège. Et pour les supporters lillois aussi. Pour les joueurs et pour la ville, c'est quelque chose d'incroyable », a ajouté Hazard.

« Ils sont tous incroyables. J'ai la chance de vivre à Madrid et de parler du Real avec les enfants, à l'école... Les enfants et les fans sont tous fous d'eux », a-t-il conclu.