Lille, Jocelyn Gourvennec répond à ses détracteurs

Nomme à la tête du LOSC, champion de France en titre, à la surprise générale, Jocelyn Gourvennec a été présenté ce mercredi.

Personne ne s'y attendait ou presque. Lille a pris tout le monde de court ce lundi en nommant Jocelyn Gourvennec à la tête de son équipe première en remplacement de Christophe Galtier, parti à Nice lors de l'intersaison. Un choix surprenant pour les dirigeants du LOSC et un choix vivement critiqué par certains supporters qui s'attendaient à autre chose. Présent lors de la présentation de Jocelyn Gourvennec, Olivier Létang a introduit son nouvel entraîneur, expliquant son choix au passage.

"Une saison, c'est toujours une aventure humaine. Vous avez tous suivi la situation avec le départ de Christophe Galtier, qui a été long à se concrétiser. J'en profite encore pour le féliciter. Il a fallu faire un choix d'un nouveau coach. J'ai lu qu'il y avait une potentielle pression, on a surtout souhaité faire bien. C'était important de choisir le bon coach. On avait défini plusieurs critères. le premier était quelqu'un de dynamique, fédérateur, avec de la personnalité. Et la capacité de travailler avec un staff qui fonctionne, avec la capacité de développer de jeunes joueurs et avec une expérience de la Ligue 1, qui parle français. Mais aussi l'expérience de l'Europe. Il a réussi à sortir des poules en Ligue Europa avec Guingamp", a expliqué Olivier Létang.

Jocelyn Gourvennec a ensuite pris la parole pour exprimer sa fierté de rejoindre le LOSC : "Mon premier sentiment, c'est que je suis très heureux de rejoindre le LOSC. Cela a toujours représenté, à mes yeux, une place forte du football français. C'est un challenge relevé, j'en ai conscience parce que le LOSC a fait une saison magnifique. J'en profite pour féliciter Christophe Galtier pour son travail. Je le connais bien pour l'avoir eu comme entraîneur. C'était un adjoint déjà leader. Son travail mérite le respect et je le remercie de l'héritage".

"Ce sera l'occasion de travailler dans la continuité. Le staff est international. Je découvre cette richesse, je suis heureux de partager. C'est un métier de management. Mon entretien ? On se connaît depuis longtemps avec Olivier Létang. Entre le début de nos discussions et la signature, il y a eu quelques jours. Il y a eu beaucoup d'échanges. Cela a été un entretien très intéressant pour moi et complètement différent de ce que j'ai pu avoir durant toutes ces années. Cela m'a beaucoup plu, avec beaucoup de franchise et des questions concrètes", a ajouté l'ancien entraîneur de Bordeaux.

"Accompagner ce groupe dans la continuité"

Jocelyn Gourvennec en a profité pour répondre aux critiques suite à sa nomination : "Je crois qu'il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Je suis Breton, j'ai des connaissances et de la famille dans le Nord. Il y a beaucoup de similitudes dans les caractères des deux régions. Il y a deux valeurs qui reviennent: l'humilité et le respect du travail. À mon sens, c'est le plus important. Le LOSC est un grand club, les supporters sont derrière leur club depuis toujours. Je comprends la problématique. Quand on est entraîneur, on est toujours exposé, c'est un fait".

"Dans mon travail d'entraîneur, je veux pouvoir mettre mon énergie sur des choses sur lesquelles je peux agir. C'est à dire bien représenter le club. Je crois pouvoir dire que je l'ai toujours bien fait. Puis mettre mon énergie sur le coeur de mon métier, soit le management du vestiaire et la préparation des matchs. Je suis quelqu'un de bien organisé. Je respecte les positions de chacun. Je ne souhaite pas rentrer dans ces débats. L'essentiel, c'est d'assurer la transition", a ajouté l'ancien consultant Canal +.

Enfin, il a commencé à parlé de sa philosophie de jeu : "J'aime bien expliquer mon raisonnement. J'ai entraîné pendant 10 ans non stop pratiquement. On parle d'une machine à laver, il y a un peu de vrai. On enchaîne les matchs, c'est beaucoup d'énergie. J'ai souhaité faire une parenthèse pour continuer à m'améliorer. J'ai eu deux activités qui m'ont pris beaucoup de temps. J'ai été consultant où j'ai gardé un oeil d'expertise pour la Ligue 1. J'ai fait une formation de manager à Limoges. Je le souhaitais pour prendre un peu de recul et me renouveler".

"Avoir une vision différente. Au-delà des mouvements du mercato, je crois que c'est fondamental de pouvoir accompagner ce groupe dans la continuité et de les garder dans leurs habitudes qui ont fait leurs preuves et où les joueurs se sentent bien. J'ai pioché plein d'idées chez des techniciens en France et à l'étranger. Il y a plein de choses à ordonner. Avoir des idées, c'est bien mais il faut pouvoir les traduire sur un terrain", a conclu Jocelyn Gourvennec.