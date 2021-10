Lille : Jocelyn Gourvennec garde espoir

L'entraîneur du LOSC a préféré voir le positif dans le match nul obtenu face au FC Séville mercredi soir en Ligue des champions.

Le LOSC n'a pas réussi à venir à bout du FC Séville ce mercredi soir devant son public. Les Dogues ne sont pas parvenus à emballer la rencontre pour marquer le précieux but de la victoire et se relancer dans leur groupe en Ligue des champions. Toutefois, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont tout de même réussi à prendre un point face au FC Séville de Julen Lopetegui, favori sur le papier de ce groupe de Ligue des champions.

Avec deux points en trois journées, Lille va devoir absolument marquer des points lors de la prochaine journée, lors du déplacement en Andalousie. Mais rien n'est perdu pour le LOSC. Si le RB Salzbourg a creusé l'écart en tête avec sept points, le FC Séville deuxième du groupe n'en compte que trois, soit un de plus que Lille. Après la rencontre, Jocelyn Gourvennec a préféré retenir le positif de la prestation de ses joueurs contre Séville.

"Est-ce match bien payé ou un match avec des regrets ? Un peu des deux. On a répondu présents dans l'intensité, contre une équipe forte, un des meilleures de Liga, qui marque à tous les matches et prend très peu de buts. Ils ont moins centré que d'habitude, et ils ont eu peu d'occasions. Il aurait fallu être un peu plus précis et tranchant dans les vingt derniers mètres. L'autre point positif, c'est d'avoir repris l'ascendant sur le dernier quart d'heure. Les entrées nous ont fait du bien", a expliqué l'entraîneur de Lille.

"Un point à domicile n'est pas forcément une contre-performance"

"On a manqué de folie vers la zone de vérité. En fin de match, nous avons plus provoqué, pour les forcer à faire des fautes. Il a manqué de petites choses, on va travailler à la vidéo pour améliorer tout cela. C'est un match nul contre une très bonne équipe. Un point à domicile n'est pas forcément une contre-performance. On a bien pressé cette équipe", a ajouté Jocelyn Gourvennec.

Le technicien de Lille ne perd pas espoir : "Le contexte sera différent mais on peut s'inspirer de ce qu'a fait Salzbourg là-bas. Mais on a d'abord Brest à jouer ce week-end et un match contre le PSG. Mais on a deux points, on est à la bagarre dans ce groupe très serré. Nous sommes effectivement plus concentrés en Ligue des champions qu'en L1. En championnat, on doit avoir conscience que tous les matches sont difficiles et monter d'un cran, à tous les niveaux".

Enfin, Jocelyn Gourvennec a encensé André Onana, qu'il a titularisé au milieu de terrain à la surprise générale : "André Onana s'est bien adapté chez nous après son arrivée cet été. Il a pris ses marques rapidement. C'est un joueur à potentiel. C'était important d'avoir de la présence à l'intérieur du jeu face à une équipe qui créé beaucoup de décalages, qui a peu de déchet. Mon LOSC a bien travaillé. Il a été dans l'esprit".