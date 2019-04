Lille, Galtier ne veut pas encore penser à Lyon

Concentré sur la rencontre face à Nîmes, l'entraîneur de Lille a banni toute remarque concernant le choc face à l'Olympique Lyonnais.

Deuxième de , avec seulement trois points d'avance sur après la victoire de l'équipe de Bruno Genesio contre ce vendredi, doit l'emporter contre Nîmes ce dimanche pour se déplacer sereinement sur la pelouse des Gones la semaine prochaine. Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier ne voulait pas déjà penser au choc contre l'OL et a comme seul objectif la victoire contre Nîmes.

"Le match de ce vendredi ? Je regarde les matches avec beaucoup d'attention, je vais avoir un regard plus concentré car l'OL est un prochain adversaire, pas uniquement sur le résultat, mais je vais plus travailler que regarder ce match. L'objectif est de tout faire pour gagner contre Nîmes. Et dans ce sens-là, j'ai banni toute remarque et toute réflexion sur notre déplacement à Lyon. Il doit y avoir un seul objectif aujourd'hui, notre match de Nîmes. La prochaine étape c'est dimanche contre Lyon, contre Nîmes pardon. Nous nous sommes bien préparés, on doit se donner le plus de chances de battre Nîmes. L’OL, on y pensera à partir de dimanche à 18h30", a analysé l'entraîneur de Lille.

Galtier "surpris" par les dates du mondial U20

Christophe Galtier a laissé peu d'informations fuiter sur le recrutement estival des Dogues : "Avancer vite dans le recrutement pour la C1 ? C'est valable sur le plan sportif, mais dans le recrutement avancer vite et bien ne vont pas ensemble. Évidemment que ça travaille. Mais je n'ai pas plus de précisions ni sur les noms des joueurs qui sont suivis ni sur les clubs. Depuis 3 ou 4 semaines, je veux avoir une concentration extrême sur le groupe, le management, les choix, les stratégies pour conserver cette 2ème place".

L'entraîneur de Lille respecte énormément Nîmes : "Notre première période face à ne m'a pas plu. Et après l'avoir montré aux joueurs en vidéo, ils ont partagé mon sentiment. Nous n'avions pas respecté les principes de jeu. Je tenais à ce que les joueurs puissent prendre conscience de cela. Nîmes ? C'est déjà une performance d'être maintenu à 6 journées de la fin lorsqu'on est promu. C'est une équipe joueuse. La grande qualité de leur entraîneur a été de toujours maintenir cet état d'esprit. À savoir des résultats à travers le jeu. Lors du match aller, j'avais dit à mes joueurs que gagner à Nîmes serait une performance. C'est une équipe difficile à jouer".

Christophe Galtier a taclé la FIFA sur son calendrier internationale : "Il y a deux joueurs concernés, il y a aussi Rafael Leao avec les U20 portugais. Je suis très surpris que cette date sorte comme ça. On parle d'une compétition internationale sur des moins de 20 ans et on s'aperçoit que l'évolution du football fait que les moins de 20 ans jouent de plus en plus souvent dans les équipes premières. Les joueurs sont convoqués à partir du 15 mai avec un début de compétition le 23 alors qu'aucun grand championnat européen n'est bouclé. C'est très surprenant qu'on laisse faire cela".