Lille, Galtier : "Ne pas croire qu'on a déjà la 2ème place"

Malgré l'euphorie du moment, Christophe Galtier lutte contre tout excès de confiance pour ce sprint final.

Avec huit points d'avance sur l'Olympique Lyonnais à six journées de la fin, est dans une posture idéale pour atteindre la place de dauphin au terme de ce sprint final. Un dénouement qui viendrait mettre un terme à une saison bluffante pour le club nordiste, qui luttait encore pour ne pas descendre en il y a un an, entre une situation sportive désastreuse et la menace d'une rétrogradation administrative.

"Toujours rester bien les pieds sur terre"

Dimanche dernier, contre le , le LOSC a envoyé un message clair en signant un succès sans appel (5-1) avec son mode opératoire habituel, entre contres fulgurants et coups de pied arrêtés fructifiés. De quoi entraîner une douce euphorie dans l'environnement du club, d'autant que l'OL ne met plus un pied devant l'autre depuis deux semaines.

Malgré ce constat, Christophe Galtier appelle à la prudence. L'entraîneur du LOSC veut éviter tout relâchement, comme il l'a confié ce vendredi à l'avant-veille du déplacement à .

"Oui il y a beaucoup d'engouement, de messages de nos supporters. Que l'on sorte de l'entraînement ou que l'on soit en ville, on a beaucoup de messages très positifs de la part des gens. Évidemment que c'est lié à la qualité de la saison jusqu'à aujourd'hui, et que cette victoire, dimanche soir face à Paris (5-1), a décuplé encore plus ce sentiment de fierté d'être supporter du LOSC et de le revendiquer", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Pour l'ancien coach de l'AS Saint-Etienne, la deuxième place directement qualificative pour la est encore loin d'être acquise. "Tout le monde croit en nous pour aller décrocher cette deuxième place qui sera synonyme de qualification directe en Ligue des champions. Tous les gens que je rencontre veulent vivre des matches de Ligue des champions la saison prochaine à Pierre-Mauroy. C'est agréable, ça ne met pas de pression, mais simplement toujours rester bien les pieds sur terre, et ne pas croire que c'est fait", a conclu Christophe Galtier.