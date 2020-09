Lille, Galtier : "L'OM aura une réaction d'orgueil"

L'entraîneur du LOSC s'attend à voir un autre visage de l'OM que celui présenté face à l'ASSE. Il a évoqué l'adaptation de Jonathan David.

Quatrième de avec six points en trois matches et prétendant à une qualification en en fin de saison, le LOSC va passer au révélateur dimanche soir. Les Dogues auront fort à faire face à l' , même si les Phocéens ont chuté ce jeudi soir à domicile contre l'AS Saint-Etienne. Devant son public de nouveau, l'OM sera, à coup sûr, revanchard et désireux de repartir de l'avant.

En conférence de presse, Christophe Galtier s'est montré méfiant avant le choc contre l'OM : "Je pense que Saint-Etienne mérite sa victoire même si l'OM aurait pu revenir au score. Ils ont été un peu poussifs en 1ere période. C'est peut-être lié à un peu de décompression liée au match de dimanche mais Saint-Etienne m'a fait une très bonne impression en 1er mi-temps. Je suis quasiment sûr que nous n'affronterons pas le même OM dimanche soir au coup d'envoi".

"Il va y avoir une réaction d'orgueil de l'OM. L'entraîneur (André Villas-Boas ndlr) va démarrer avec un vrai attaquant de pointe et il y aura plus d'agressivité de la part de Marseille. Je leur ai trouvé beaucoup de points forts, notamment sur les côtés. Quand vous avez Dimitri Payet et Florian Thauvin, vous êtes face à des joueurs de niveau international. Ils ont des failles mais on les garde pour nous", a ajouté l'entraîneur du LOSC.

Christophe Galtier a parlé de l'adaptation de Jonathan David, auteur d'un début de saison compliqué : "Jonathan David ? Il est jeune. Il paraît être assez imperméable à la pression liée à un montant de transfert. Il sait qu'il est loin de son niveau mais qu'il peut compter sur moi et ses partenaires. Il a eu une préparation tronquée, dans l'attente d'un transfert, dans les entraînements on est moins dedans. Il est arrivé avec un déficit de tout, ce qui fait qu'il a besoin de séances et surtout de matchs. Il a eu une fonte musculaire et quand on a cela, on prend du poids qu'il est en train de rattraper".

Le technicien du LOSC ne craint pas de perdre des joueurs avant la fin du mercato : "Le président a cette capacité à me laisser dans la compétition. Actuellement, je suis focalisé sur la préparation des matchs et de la compétition. Le 5 octobre (date de la clôture du mercato), c'est loin à mes yeux. J'ai encore trois matchs. Je suis concentré sur ce que je dois faire avec mon effectif actuel. Je suis sûr que le président et Luis (Campos) travaille sur des sorties qui seront compensées par des arrivées. Que je ne sois pas tenu au courant, c'est bien comme ça. Ma tête est tournée vers la compétition et ça n'interfère pas dans mes choix".

Enfin, Christophe Galtier a donné son avis sur l'impact du Covid sur le championnat cette saison : "Je pense que Paris sera champion. Ils doivent se remettre de la Ligue des champions, sur un plan physique, à cause de la crise sanitaire. Ils vont se renforcer mais je pense qu'ils seront devant. Ça peut rééquilibrer le championnat parce que vous pouvez affronter des équipes vraiment décimées. Quand vous avez le Covid, vous manquez quasiment deux matchs. Et si vous l'attrapez pendant les semaines de coupe d'Europe, vous en manquez 5 ou 6. Si l'entraîneur a 4 joueurs absents, ça va avoir un impact sur la gestion des temps de jeu et il peut y avoir des équipes en gros danger. Je ne dirai pas que c'est faussé parce que nous sommes tous à la même enseigne. Il y aura une part de chance pour les uns ou les autres. On estime aujourd'hui qu'il était peut-être préférable de prendre le PSG en début de saison avec les absences".