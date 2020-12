Lille - Galtier : "Le seul responsable, c'est Mediapro"

L'entraîneur nordiste a livré son avis, au lendemain de l'annonce de la fermeture à venir de la chaîne Téléfoot.

"J’entends les discours sur Mediapro, j’ai vu que Didier Quillot allait rendre un bonus perçu. Je ne sais pas pourquoi. Le seul responsable, c’est Mediapro."

Interrogé en conférence de presse sur la situation de Mediapro, incapable de verser ses paiements d'octobre et de décembre à la LFP, Christophe Galtier a pointé du doigt le diffuseur sino-espagnol, seul responsable à ses yeux.

"C’est trop facile de se dire à qui la faute. On a eu affaire à des gens très malhonnêtes. J’ai une pensée pour les salariés de Mediapro, notamment pour les pigistes, ça leur coûte plus cher que ce que ça leur rapporte", a poursuivi l'entraîneur nordiste.

"Difficile pour les clubs sur un plan financier"

L'inquiétude désormais concerne notamment les clubs, privés des revenus de ces droits TV en pleine crise économique liée au Covid-19.

"C'est difficile pour les clubs, estime encore Galtier. Ça l'est automatiquement avec la situation sanitaire et l'arrêt du championnat. Avec ce non-respect du contrat de Mediapro, l’économie du foot français va se retrouver en grande difficulté.

"Il va falloir que les dirigeants trouvent des ressources. Je ne ferai aucun commentaire sur les dirigeants de la Ligue. Il va falloir que tout le monde puisse être payé, tout le monde est tributaire des droits télés notamment. Avec la crise sanitaire, le Brexit, ça va se compliquer encore. Il va falloir faire confiance à nos dirigeants pour passer cette tempête."

Et le coach de l'actuel dauphin du PSG de conclure : "A mes yeux, le seul responsable, c'est Mediapro, a jugé Galtier. Le responsable, on le connaît, il a un nom et un visage. Qu’il arrête de parler, qu’il disparaisse sur le plan visuel et public."

La chaîne continuera de diffuser le championnat de jusqu'à la trêve avant de s'arrêter, et ce pour permettre à la Ligue de se retourner en trouvant un nouveau diffuser pour la suite de la saison. Mediapro versera également 100 millions d'indemnités à la LFP, contre la garantie qu'aucune poursuite judiciaire ne soit engagée.