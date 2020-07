Lille - Christophe Galtier : "Loïc Rémy ne reviendra pas"

En conférence de presse, l'entraîneur du LOSC a confirmé que l'attaquant, recalé par Benevento à la visite médicale, ne reviendra pas à Lille cet été.

Après la , la et la , Loic Rémy pensait découvrir la . L’attaquant international du LOSC était en effet annoncé du côté de Benevento, fraîchement promu en . Mais alors que le transfert était tout proche de se concrétiser, la visite médicale n'a pas été jugée satisfaisante.

Une situation plutôt rare, qui ne fait les affaires d'aucune des trois parties... Résultat des courses, celui qui sortait d'un exercice 2019-20 de très bonne facture se retrouve de nouveau sur le marché. En conférence de presse, Christophe Galtier, l'entraîner lillois, est revenu sur cet épisode malheureux.



"J'aurais des nouvelles de Loïc ce week-end, on le laisse pour l'instant. Loïc est confronté au même problème qu'il a eu partout quand il a signé un contrat. Chez nous, il y a eu quatre ou cinq experts pour valider sa qualification, apparemment ce n'est pas le cas en . Je suis sûr qu'il trouvera un point de chute ailleurs", a ainsi confié le technicien, avant de confirmer que Loïc Rémy, qui a pris la décision de s'en aller, ne reviendra pas chez les Nordistes.

"En tout cas, il ne reviendra pas au LOSC. Loïc a été très clair et correct. C'est difficile pour différentes raisons, sur un plan moral d'abord, le contrat en Italie n'était pas le même qu'au LOSC, et quand le joueur a pris la décision de partir, ce n'est pas évident de revenir. Je pense que c'est mieux pour Loïc et pour le club", a-t-il ajouté.