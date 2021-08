Ligue Europa Conférence : Rennes affrontera Tottenham

Le Stade Rennais n'a pas eu de chance lors du tirage au sort de la Ligue Europa Conférence en héritant de Tottenham...

Pour la première édition de la Ligue Europa Conférence, Rennes est l'unique club français engagé dans la compétition. Les Bretons se sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence en éliminant les Norvégiens de Rosenborg avec deux victoires : 2-0 à l'aller et 3-1 au retour.

Ce vendredi, à Istanbul, l'UEFA a procédé au tirage au sort de la phase de groupes et Lorik Cana, une vieille connaissance de la Ligue 1, a eu la main lourde pour les Rennais !

Placés dans le groupe G, les hommes de Bruno Genesio affronteront en effet Tottenham, un des deux favoris de la compétition avec l'AS Roma de José Mourinho.

Dans cette compétition, seuls les premiers de chaque groupe sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale. Les deuxièmes devront disputer un barrage (une sorte de seizième de finale) avec les huit troisièmes de la phase de groupes de la Ligue Europa qui seront reversés en Ligue Europa Conférence.

Les Rennais devront donc réaliser un exploit face aux Spurs pour arracher une qualification directe. Ils seront cependant favoris face aux deux adversaires de leur groupe : les Néerlandais du Vitesse Arnhem qui possèdent dans leurs rangs l'international néerlandais Riechedly Bazoer et l'ancien stéphanois Oussama Tannane et les Slovènes du NS Mura et dont l'expérience européenne est très limitée avec uniquement des participations aux tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence :

Groupe A : LASK (AUT), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Alashkert FC (ARM), HJK Helsinki (FIN).

Groupe B : KAA Gent (BEL), Partizan Belgrade (SER), Flora Tallinn (EST), Anorthosis Famagouste (CHY).

Groupe C : AS Roma (ITA), Zorya Luhansk (UKR), CSKA Sofia (BUL), FK Bodo/Glimt (NOR).

Groupe D : AZ Alkmaar (NED), CFR Cluj (ROU), FK Jablonec (RTC), Randers FC (DAN).

Groupe E : Slava Prague (RTC), Feyenoord (NED), Union Berlin (ALL), Maccabi Haïfa (ISR).

Groupe F : FC Copenhague (DAN), PAOK Salonique (GRE), Slovan Bratislava (SVK), Lincoln Red Imps (GIB).

Groupe G : Tottenham (ANG), Stade Rennais (FRA), Vitesse Arnhem (NED), NS Mura (SVN).

Groupe H : FC Bâle (SUI), Qarabag FK (AZE), Kaïrat Almaty (KAZ), Omónia Nicosie (CHY).