Le réseau Opta a dévoilé ses premières prévisions pour la Ligue des champions lors de la nouvelle saison, des prévisions qui ont livré des indicateurs inquiétants pour les clubs espagnols, avant le coup d'envoi de la phase de ligue de la compétition, mardi prochain.

Selon les prévisions mises en avant par le journal espagnol « Marca », l'Espagne pourrait perdre deux de ses cinq représentants prématurément, après que le superordinateur du réseau a prédit l'élimination du Real Betis et de Villarreal dès la phase de ligue, tandis qu'Atlético Madrid occuperait la 22e place parmi les 24 équipes qualifiées pour les phases à élimination directe.

Si l'Atlético venait à occuper cette place tardive prévue, le club madrilène serait contraint de disputer les barrages d'élimination directe, ce qui pourrait le placer face à un adversaire de taille pour décrocher son billet en huitièmes de finale.

En revanche, la situation semble plus favorable pour le Real Madrid et le Barça, le superordinateur prévoyant que le Barça terminera à la quatrième place et le Real Madrid à la septième place lors de la phase de ligue, ce qui assurerait aux deux clubs une qualification directe en huitièmes de finale sans avoir à disputer les barrages.

Le modèle statistique a par ailleurs accordé au Barça une plus grande chance que le Real Madrid d'atteindre la finale, avec un taux de 14,41 % contre 10,39 % pour le club madrilène.

Le Bayern et Arsenal en tête

Les prévisions d'Opta indiquent que les huit premières places de la phase de ligue seront occupées par le Bayern Munich, Arsenal, Manchester City, le Barça, Liverpool, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et l'Inter Milan, dans cet ordre.

Au niveau des candidats au sacre, Arsenal et le Bayern Munich arrivent en tête des prévisions, le club anglais disposant d'une chance de 21,18 % de remporter la coupe, contre 19,90 % pour le club allemand.

Manchester City arrive en troisième position avec 12,03 %, tandis que le Barça occupe la tête des clubs espagnols en matière de chances de sacre, avec 6,97 %, suivi du Real Madrid avec 5,13 %.

Quant à l'Atlético Madrid, ses chances de décrocher le titre ne dépassent pas, selon les prévisions, les 0,60 %, contre 0,26 % pour Villarreal et 0,17 % pour le Real Betis.

Le Paris Saint-Germain loin d'un exploit historique

Les prévisions d'Opta n'ont pas non plus livré d'indicateurs solides pour le Paris Saint-Germain, tenant du titre de la Ligue des champions lors des deux dernières éditions, qui vise à réaliser trois titres consécutifs dans la compétition.

Le modèle indique que les chances du club français de réaliser cet exploit historique ne dépassent pas les 7,73 %, malgré ses efforts pour poursuivre sa domination européenne.

Le Real Madrid demeure la seule équipe de l'histoire de la Ligue des champions à avoir réussi à remporter le titre trois fois de suite, un exploit que le Paris Saint-Germain cherche à rééditer cette saison.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités dans les forums de Kooora

