Ligue des champions - Le PSG éliminé, les stats accablantes du fiasco face à Manchester United

Éliminés de la Ligue des champions, les joueurs de Thomas Tuchel ont vécu une soirée cauchemardesque face aux Red Devils. La preuve en chiffres.

On pensait que le Real Madrid allait être l'équipe la plus accablée suite à ces premiers huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain a su surpasser les Merengue dans le scénario mais aussi dans le contexte. Face à une équipe privée de dix joueurs entre les blessures et la suspension de Paul Pogba, le club de la capitale s'est fait renverser par Manchester United mercredi soir.

L'histoire se répète pour les Parisiens pratiquement deux ans jour pour jour après la Remontada vécue au Camp Nou. Cette fois-ci, Marcus Rashford a joué le rôle de Sergi Roberto en transformant un penalty en fin de rencontre, après validation par arbitrage vidéo.

Quelques statistiques fournies par Opta démontrent l'ampleur de cette défaite pour le PSG qui s'attendait à rejoindre les quarts de finale sans turbulences au Parc des Princes :

- Paris est la première équipe dans l’histoire de la Ligue des champions à être éliminée malgré une victoire 2-0 à l’extérieur à l’aller.

- Paris a perdu 5 de ses 7 derniers matches à élimination directe en Ligue des champions (2 victoires), c’est autant que lors de ses 19 premiers (7 victoires, 7 nuls).

- Paris a encaissé au moins 1 but lors de ses 6 dernières réceptions en Ligue des champions (10 au total), la plus longue série de son histoire sur ses bases.

- Paris n'avait plus encaissé 2 buts lors des 30 premières minutes d'un match de Ligue des champions depuis le 22 octobre 1997 (face au Bayern Munich).

Pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, les données sont tout aussi intéressantes puisque ce huitième de finale retour fera date dans l'histoire récente du club :

- Manchester United se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions pour la 1ere fois depuis l’édition 2013/14 où les Red Devils avaient ensuite été éliminés par le Bayern Munich (1-1, 1-3).



- Romelu Lukaku a marqué autant de buts contre Paris ce soir que lors de ses 12 derniers matches de Ligue des champions (2). Il a trouvé le fond des filets sur ses 2 seuls tirs de la rencontre.