Ligue des Champions : L'UEFA s'excuse officiellement

Le chef de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a admis que l'organisation avait échoué lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le tirage a attiré l'attention la semaine dernière lorsqu'il a dû être refait en raison d'une erreur dans le tri initial.

Le nouveau tirage s'est avéré plus avantageux pour l'Atletico Madrid et Villarreal, qui se sont vus offrir une opposition plus amicale avec Manchester United et la Juventus respectivement.

En revanche, le Real Madrid a été furieux de voir son adversaire initial, Benfica, remplacé par le PSG, l'un des meilleurs seconds du tirage au sort.

L'UEFA a imputé l'erreur du tirage au sort initial à une erreur technologique d'un fournisseur externe, et bien qu'elle s'y tienne, elle a pris ses responsabilités et promis d'en tirer les leçons.

Le chef de l'organisation, M. Ceferin, a déclaré dans un communiqué : "Il y avait un problème avec le logiciel.

"L'UEFA a contacté le fournisseur du logiciel et il a été décidé que nous devions répéter le tirage au sort dans son intégralité car nous ne savions pas exactement quand l'erreur s'est produite.

"Notre décision était transparente. Il est trop tôt pour parler de conséquences. Nous avons appris.

"Évidemment, c'est un échec pour l'UEFA. Nous dépendons de la technologie et nous devrions peut-être en dépendre moins.

"L'erreur est une honte. Ces échecs arrivent. Ce ne sont pas des erreurs humaines, mais des défaillances technologiques."

Lors du second tirage au sort, l'UEFA a de nouveau utilisé la technologie avant de la vérifier par des moyens non technologiques, et il semble que ce soit la voie qu'ils emprunteront à l'avenir, si l'on en croit les commentaires de Ceferin.