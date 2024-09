Real Madrid - Stuttgart : Les propos surprenants de Carlo Ancelotti

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est exprimé lundi, sur le niveau de son équipe avant le choc contre Stuttgart.

Le Real Madrid affronte mardi Stuttgart à l’occasion de la première journée de Ligue des Champions. A l’instar de Dani Carvajal, Carlo Ancelotti était en conférence de presse ce lundi, en marge de cette rencontre. L’occasion pour le technicien italien d’évaluer le niveau actuel de son équipe.

L’avis tranché de Carlo Ancelotti sur le niveau du Real Madrid

Le Real Madrid réalise un début de campagne poussif. Après cinq journées de Liga, le club madrilène a déjà lâché quatre points avec seulement trois victoires et deux nuls. En plus de cela, les performances du Real Madrid en ce début de saison laissent à désirer, le club étant moins dominateur dans le jeu. Pour autant, Carlo Ancelotti trouve que son équipe, renforcée par Kylian Mbappé et Endrick cet été, est meilleure que celle de la saison précédente.

« Vous avez déjà vu ce qui s’est passé : nous avons perdu Nacho et Kroos, deux joueurs importants. Et Joselu. En échange, arrive l’un des meilleurs joueurs du monde. Avons-nous une meilleure équipe que l’année dernière ? Je pense que oui », estime l’ancien coach du PSG et de Naples.

Ancelotti fustige le calendrier des matchs et attaque l’UEFA

Carlo Ancelotti voulait visiblement taper du point sur la table, ce lundi. Après avoir tranché sur le niveau de son équipe, l’ex-entraineur de Chelsea et d’Everton a tenu des propos cinglants à l’endroit de l’UEFA en raison de l’augmentation du nombre de matchs. Une colère due notamment à la blessure de Brahim Diaz, qui rejoint Eduardo Camavinga, David Alaba et Dani Ceballos à l’infirmerie.

Captura de Pantalla (Ziggo)

« On cherche ce qui peut être fait pour éviter les blessures, mais ce n'est pas entre nos mains. Le problème, c’est le calendrier qui est trop exigeant. C'est un nouveau format de compétition, et on ne sait pas comment ça va se passer, ça pourrait être plus divertissant que l’an passé, mais ce qui est certain, à date, c'est qu'on a deux matchs supplémentaires à disputer. Si les organisateurs qui décident ne s’imaginent pas que les joueurs vont se blesser parce qu'ils jouent trop, alors on a un problème. J'aimerais qu'ils baissent le nombre de matchs pour avoir des compétitions plus attractives », lâche l’entraineur du Real Madrid, recordman de titres en Ligue des Champions.