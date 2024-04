Ligue des Champions : Dortmund retrouve le sourire avant le PSG

Le Borussia Dortmund peut pousser un ouf de soulagement avant de retrouver le PSG, mercredi.

Le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain s’affrontent mercredi prochain en demi-finale de Ligue des Champions. Mais avant ce choc, les deux équipes ont loin d’avoir rassuré en championnat. Si le PSG a été accroché par Le Havre (3-3), le BVB de son côté, s’est fait laminer par le RB Leipzig (4-1). Cependant, le club de la Ruhr peut souffler après les bonnes nouvelles reçues ce dimanche en prélude au match contre les Parisiens.

Deux cadres de retour à Dortmund

Non seulement Dortmund s’est lourdement incliné face à Leipzig samedi, mais le club allemand a également perdu un de ses cadres en cours de match. En effet, Mats Hummels a été contraint de céder sa place après une blessure au tibia. Un pépin physique qui faisait craindre aux supporters, une absence de l’international allemand face au PSG.

Mais il y aura plus de peur que de mal. Selon Le Parisien, Mats Hummels sera bel et bien de la partie mercredi prochain et il n’est d’ailleurs pas le seul. En plus du champion du monde 2014, le Borussia Dortmund pourra également compter sur la présence Marcel Sabitzer, laissé sur le banc samedi en raison d’un syndrome grippal.

Dortmund peut prendre sa revanche sur le PSG

5e de Bundesliga, le Borussia Dortmund (57pts) aura du mal à se qualifier en Ligue des Champions via le championnat la saison prochaine. Toutefois, le BVB est toujours en lice dans la compétition reine des clubs cette saison et devra tout donner. Mais, c’est le PSG qui se dresse sur le chemin du club de la Ruhr. Un adversaire redoutable que Dortmund a pourtant déjà rencontré cette saison en matchs de poules. Le club allemand s’est incliné à l’aller (2-0) avant d’accrocher le PSG au retour (1-1). Cette fois-ci, l’enjeu est encore plus grand pour les deux équipes qui sont à un pas d’un sacre en Ligue des Champions.