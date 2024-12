Ligue des champions : De combien de points a besoin le PSG pour être dans le top 24 ?

Virtuellement éliminé de la C1, le Paris Saint-Germain n’a quand même pas encore fait ses adieux à la compétition.

Ce mardi soir (21h), le RB Salzbourg reçoit le Paris Saint-Germain pour le compte de la sixième journée de la phase de ligue de la nouvelle Ligue des champions. Pour ce match, une victoire est impérative pour les hommes de Luis Enrique, qui est très critiqué pour ses choix. En cas de défaite, les Parisiens enterrent leur chance de figurer parmi les 24 équipes recherchées pour disputer les barrages.

Le PSG pas encore totalement éliminé

Le Paris Saint-Germain ne fait pas vibrer ses supporters cette saison. Auteur de quatre petits points en cinq sorties de Ligue des champions, le club francilien n’a gagné qu’un match contre Girona (1-0) avec un but CSC. Les Parisiens ont fait match nul contre le PSV Eindhoven (1-1) et ont perdu contre Arsenal (2-0), contre l’Atlético de Madrid (1-2) et face au Bayern Munich (1-0). Avec ses 4 points, le PSG est 25e au classement, et est virtuellement éliminé de la compétition, l’UEFA ne cherchant que les 24 premiers. Pas encore totalement out de la course, Paris se doit en effet de gagner face aux Autrichiens, mardi soir, pour espérer faire de belles sorties lors des journées restantes contre Manchester City et Stuttgart.

A en croire les projections du site de statistiques Football Meets Data, le Paris Saint-Germain a besoin de 11 points pour s’assurer de finir dans le top 24 et espérer jouer les barrages et ensuite rêver d’une qualification en huitièmes de finale. Avec ce nombre de points, la formation francilienne serait assurée à 99,8% d’avoir une place dans le top 24. Paris serait aussi très bien embarqué avec 10 points (87%). Ce serait en revanche plus compliqué avec 9 (46%), et 8 (11%). Une victoire est donc impérative ce soir pour ne pas se compliquer la vie. Paris doit donc gagner deux matchs et faire un nul pour être hors du danger.

