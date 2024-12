Salzbourg - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le RB Salzbourg et le Paris Saint-Germain s’affrontent, mardi soir, en 6e journée de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Laissant place aux Coupes nationales dans certains championnats la semaine écoulée, la Ligue des champions revient avec les matchs de la sixième journée de la phase de ligue. Plusieurs duels alléchants sont à l’ordre du jour, mardi, dont un certain choc entre le RB Salzbourg et le Paris Saint-Germain, qui est très attendu dans la capitale française. Le Red Bull Arena servira de cadre à ce duel entre Autrichiens et Franciliens, mardi soir.

Le PSG joue sa survie contre Salzbourg

Vice-champion d’Autriche en titre, le RB Salzbourg réalise une très mauvaise campagne en Ligue des champions de l’UEFA. 32e après cinq journées disputées, le club autrichien n’a pu gagner qu’un seul match contre quatre défaites. Avec trois points au compteur, les hommes de Pepijn Lijnders envisagent de battre le PSG pour ne pas faire ses adieux à ses chances d’être parmi les barragistes pour la qualification en huitièmes de finale. En attendant le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, les Autrichiens veulent se défaire de la formation francilienne pour respirer.

En face, le Paris Saint-Germain (25e, 4 points), en très grande difficulté en Europe cette saison, n’a plus le droit à l’erreur s’il rêve d’une probable qualification au tour suivant de la nouvelle Ligue des champions. Décevants depuis le début de la compétition (1 victoire, 1 nul et 3 défaites), les champions de France, inefficaces devant les cages adverses (3 buts dont 1 CSC), se doivent de s’imposer en Autriche pour ne pas voir la qualification s’échapper. Mais Luis Enrique et ses poulains ont été incapables de se défaire de l’AJ Auxerre (0-0), vendredi dernier, pour se mettre en confiance avant le déplacement en Autriche. La victoire est impérative pour Paris, qui va finir la campagne européenne avec des chocs contre Manchester City (21 janvier) et Stuttgart (29 janvier) en 2025.

Horaire et lieu du match

Salzbourg - PSG

6e journée de Ligue des champions

Lieu : Red Bull Arena (Autriche)

A 21h française

Les compos probables du match Salzbourg - PSG

Salzbourg : Schlager - Capaldo, Baidoo, Gadou, Guindo - Bidstrup, Bajcetic, Gloukh - Yeo, Ratkov, Nene

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Neves, Vitinha – Zaïre-Emery, Ramos, Barcola

Sur quelle chaîne suivre le match Salzbourg - PSG ?

La rencontre entre le RB Salzbourg et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mardi 10 décembre 2024 à partir de 21h sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.