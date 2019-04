Ligue des champions, Cristiano Ronaldo absent des demi-finales pour la première fois depuis 2010

L'international portugais n'a pas suffi ce mercredi soir à qualifier la Juventus pour la demi-finale de la Ligue des champions.

Monsieur ne sera pas au rendez-vous du dernier carré de la compétition cette saison. La faute à une jeune équipe de l' pleine de fougue et très séduisante lui ayant barré la route en quart de finale. Pourtant, l'international portugais, déjà buteur au match aller, avait mis la sur la bonne voie en ouvrant le score sur corner en première période mais les Néerlandais ont réagi dans la foulée et inscrit un second but en deuxième période éliminant les Bianconeri, qui faisaient pourtant partie des favoris à la victoire finale.

Avec cette élimination contre l'Ajax, Cristiano Ronaldo devra se contenter de regarder les demi-finales de la Ligue des champions à la télévision. Un phénomène rare puisque le quintuple Ballon d'Or n'avait plus été absent à ce stade de la compétition depuis 2010, à l'époque l' de José Mourinho affrontait le Barça de Lionel Messi tandis que l'autre rencontre opposait le à l'Olympique Lyonnais. Le de Cristiano Ronaldo avait été mis à la porte dès les huitièmes de finale par l'OL.

Pas de finale Messi-Ronaldo

L'Ajax a surtout mis fin au règne de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions, comme elle avait mis fin à celui du Real Madrid, il y a quelques semaines. Triple tenant du titre avec le Real Madrid, l'international portugais rêvait de briser la malédiction de la Juventus en remportant la plus prestigieuse des compétitions européennes avec un troisième club différent dans sa carrière. Un exploit que Clarence Seedorf a réalisé par le passé alors que le Portugais devra patienter au moins un an.

Ironie du sort, alors que Cristiano Ronaldo va manquer la demi-finale de C1 pour la première fois depuis 2010, son éternel rival, Lionel Messi, a lui validé son billet pour le dernier carré. Rien de surprenant jusque-là, pourtant, l'Argentin s'arrêtait au stade des quarts de finale depuis trois saisons maintenant. Les deux joueurs ne pouvaient pas s'affronter avant la finale, un match rêvé par beaucoup d'observateurs qui n'aura jamais lieu.

Arrivé l'été dernier à la Juventus, Cristiano Ronaldo va devoir se contenter du Scudetto, que son équipe devrait officialiser ce week-end, et va selon toute vraisemblance devoir faire une croix sur un éventuel sixième Ballon d'Or. Mais le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions est plein de surprise et aura très certainement à coeur de revenir encore plus fort dès la saison prochaine pour cette fois-ci atteindre le dernier carré et plus encore.