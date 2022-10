Battu par l’Eintracht, Marseille peut encore espérer atteindre les 8es de Ligue des Champions.

Défait pour la 3e fois en 5 matches, Marseille se retrouve ce soir au bord de l’élimination en C1. Les collègues de Dimitri Payet sont derniers de leur groupe D.

Néanmoins, leurs chances de voir le printemps dans cette épreuve demeurent intactes.

Les hommes de Tudor peuvent espérer sortir de la poule avec une victoire lors de la dernière journée. La situation comptable est même avantageuse dans le sens où ils restent maitres de leur destin pour réussir.

La formation d’Igor Tudor doit absolument vaincre Tottenham la semaine prochaine au Stade Orange Vélodrome.

Et dans ce scénario, et après le nul entre Tottenham et Sporting à Londres ce mercredi (1-1), le résultat de l’autre rencontre ne sera pas important.