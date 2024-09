Ligue des Champions : Bonnes nouvelles pour le Real Madrid avant Stuttgart

Real Madrid vs VfB Stuttgart

Le Real Madrid a reçu de bonnes nouvelles, lundi, à la veille de son match contre Stuttgart en Ligue des Champions.

La Ligue des Champions fait son grand retour dès ce mardi. Avec son tout nouveau format à 36 équipes, la compétition reine des clubs européens va offrir des chocs très alléchants cette saison dès la phase de poules. L’un des premiers matchs de la C1 oppose demain le Real Madrid à Stuttgart. Une rencontre précédée de très bonnes nouvelles pour le club de la capitale espagnole, ce lundi.

Le Real Madrid encore dans l’embarras

Le Real Madrid connait des débuts en demi-teinte cette saison. Après cinq journées de Liga, le club madrilène affiche un bilan de trois victoires et deux nuls et est déjà distancé par le Barça, qui fait un sans-faute avec un Lamine Yamal, exceptionnel dans ses rangs. Cependant, les soucis du Real Madrid ne s’arrêtent pas sur le terrain avec l’infirmerie qui ne cesse de gonfler d’effectif.

Comme un remake de la saison dernière, le champion d’Europe a perdu plusieurs joueurs sur blessures ces dernières semaines. Après celle d’Eduardo Camavinga à la veille de la Supercoupe d’Europe (2-0 vs Atalanta), Jude Bellingham et Aurélien Tchouameni ont aussi été éloignés des terrains lors de ces derniers jours.

Tchouameni et Bellingham de retour contre Stuttgart

Les deux milieux de terrain se sont ajoutés à David Alaba, toujours pas remis d’une blessure contractée la saison dernière. Outre cela, le Real Madrid a enregistré un nouveau coup de massue après la sortie de Brahim Diaz, qui sera indisponible pendant plusieurs semaines, lors du choc contre la Real Sociedad, samedi (victoire 0-2). Par ailleurs, le club merengue peut souffler un peu avant son entrée en lice en Ligue des Champions, mardi.

En effet, Aurélien Tchouameni et Jude Bellingham, absents samedi, sont bien présents dans le groupe pour affronter Stuttgart demain. En plus de cela, Carlo Ancelotti a assuré en conférence de presse, ce lundi, qu’Eder Militao, annoncé forfait dans un premier temps, sera bel et bien apte pour le choc contre les Allemands.