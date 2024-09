Après son doublé, Lamine Yamal règne déjà sur l'Europe

Girona vs FC Barcelone

Auteur d’un doublé avec le Barça, dimanche, Lamine Yamal impose encore plus sa patte sur l’Europe.

Le Barça était aux prises avec Gérone, dimanche, à l’occasion de la cinquième journée de Liga. Une rencontre remportée avec brio par les hommes de Hansi Flick qui n’ont fait que d’une bouchée, leur voisin catalan (1-4). Mais un homme, ou sinon, un jeune garçon en particulier, a cristallisé toutes les attentions lors de son attention. Il s’agit de Lamine Yamal, auteur d’une nouvelle performance majuscule avec le FC Barcelone qui le met au-dessus de toute l’Europe.

Le Barça tient sa revanche contre Gérone

Le Barça avait une revanche à prendre cet après-midi. Battu à deux reprises par Gérone la saison dernière et sur le même score (4-2, 2-4), le club catalan avait à cœur de laver l’affront ce dimanche. Sous la houlette de son nouvel entraineur, Hansi Flick, le Barça a laminé les hommes de Michel lors de cette cinquième journée de Liga (1-4).

Mais si elle est très importante pour Barcelone qui fait un 5/5, cette victoire se retrouve finalement reléguée au second plan par la performance de Lamine Yamal. Le jeune international espagnol a, à lui seul, marché sur Gérone, ce dimanche, comme il le fait également pour l’Europe.

Lamine Yamal, le nouveau souverain du football européen

Deux mois après avoir été élu meilleur jeune de l’Euro 2024, Lamine Yamal continue de mettre l’Europe à ses pieds. Ce dimanche face à Gérone, l’ailier de 17 ans a planté un doublé en l’espace de 7 minutes (30e, 37e) pour lancer les siens sur le chemin de la victoire. Une performance qui confirme encore plus son statut de grande pépite du football européen. Lamine Yamal n’est que sur la lancée de son début de saison puisqu’il a été décisif lors de tous les matchs cette saison.

Passeur décisif lors de la première journée contre Valence (1-2), le joueur a planté un but contre l’Athletic Bilbao (2-1) la journée suivante avant de délivrer une nouvelle offrande face au Rayo Vallecano (1-2) lors de la troisième journée. Avant son doublé contre Gérone ce dimanche, le champion d’Europe 2024 avait délivré deux passes décisives lors de la large victoire contre le Real Valladolid, le weekend dernier (7-0).

Avec 3 buts et 4 passes décisives, Lamine Yamal est le joueur le plus décisif des cinq grands championnats derrière Erling Haaland et ses 9 buts (0pd) avec Manchester City.

L’international espagnol fait mieux que des attaquants comme Harry Kane (4 buts, 2pd), Robert Lewandowski (4 buts, 2pd) ou encore Mohamed Salah (3 buts, 3pd). Des statistiques qui placent Lamine Yamal sur le trône du football européen en ce début de saison.