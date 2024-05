Ligue des champions, Ancelotti sème le doute sur la présence de Tchouaméni en finale

L’entraîneur du Real Madrid donne une idée sur la présence ou non de Tchouaméni en finale de Ligue des champions contre Dortmund.

Dans un peu plus de deux semaines, la finale de Ligue des champions va livrer son verdict avec la rencontre entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, le plus titré en la matière. Mais avant cette date, l’inquiétude plane autour de la présence d’Aurélien Tchouaméni contre les Allemands à Wembley.

Tchouaméni blessé

Remplacé par Eduardo Camavinga (70e) lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (victoire 2-1) au Santiago Bernabéu, Aurélien Tchouaméni est victime d’une blessure au pied gauche. Jeudi, dans un communiqué sur son site internet, le Real Madrid a donné des nouvelles de son milieu de terrain utilisé parfois comme défenseur central.

« Suite aux examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Aurélien Tchouaméni par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion de stress au pied gauche. Evolution en cours », avait indiqué la Maison Blanche dans sa note officielle.

Ancelotti dubitatif sur la présence de Tchouaméni

Alors que le joueur a lui-même confié à Radio Marca qu’il pense qu’il sera en finale dans deux semaines, l’entraîneur du Real Madrid laisse planer du doute sur la présence du doute sur la présence du Français contre Dortmund en finale à Wembley. En conférence de presse, ce lundi, veille du match contre Deportivo Alavés en championnat, Carlo Ancelotti se prononce sur le sujet.

« Tchouaméni n'a pas beaucoup d'options pour être disponible en finale mais il n'est pas encore écarté. On verra, ce sera une semaine importante », a déclaré le technicien italien passé par le Paris Saint-Germain.

Sur la possibilité de voir Thibaut Courtois disputer le reste des matchs du Real Madrid, le Mister répond : « Nous sommes en train de l'évaluer. Lunin et Kepa vont également jouer. Ce ne sera pas si simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Nous y réfléchissons ».