Ligue 1, un flop du PSG dans le viseur de l'OL

Ecarté, un flop du PSG serait dans la short-list de l’OL pour le mercato hivernal.

Après sa remontée au classement en fin de première partie de saison, l’OL veut se renforcer cet hiver. Une envie qui s’inscrit dans la volonté du club de réaliser une bonne deuxième partie de saison en retrouvant si possible les places européennes. A cet effet, l’Olympique Lyonnais a identifié plusieurs pouvant rejoindre l’effectif rhodanien cet hiver dont un flop du PSG.

L’OL va dépenser cet hiver

15e de Ligue 1, l’OL n’a plus envie de connaitre les mêmes difficultés qu’en première partie de saison. Le club a galéré avant de pouvoir enchainer des victoires et la profondeur du banc n’était pas d’une grande aide. De ce fait, l’Olympique Lyonnais a décidé de se renforcer dans tous les secteurs cet hiver. Même si une piste s’est éloignée du Groupama Stadium ces dernières heures, les Gones ne sont pas pour autant découragés. Les dirigeants comptent bien utiliser les 50 millions d’euros décaissés par le propriétaire, John Textor pour le mercato hivernal, à bon escient. Dans leur quête de renfort cet hiver, les Gones ont pensé à l’attaquant du PSG, Hugo Ekitiké.

L’OL veut relancer Hugo Ekitiké

Arrivé au PSG en 2022 dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire, Hugo Ekitiké n’a jamais réussi à retrouver ses qualités dans la capitale. L’ancien attaquant du Stade de Reims cumule seulement 33 matchs sur les deux saisons, toutes compétitions confondues. Cette saison, le Français n’a eu droit qu’à 8 petites minutes lors de la première journée de Ligue 1 (PSG – Lorient, 0-0). Ecarté ensuite par Luis Enrique, l’avant-centre de 21 ans a complètement disparu des radars.

Toutefois, Hugo Ekitiké pourrait rejouer bientôt et toujours en Ligue 1. Visé par l’OL, l’international espoirs pourrait se relances avec les Gones même s’il restera toujours un joueur du PSG. Selon Le Quotidien du Sport, l’OL aurait déjà informé le PSG de sa volonté de recruter le Français. Le média, par le biais de son journaliste, Pascal Auchet, indique par contre que « si Hugo Ekitiké partait à l’OL, ce serait sous la forme d’un prêt payant, sans option d’achat, mais le club de la capitale continuera à payer environ 60% de son salaire ». Par ailleurs, l’OL ne serait pas le seul intéressé par Hugo Ekitiké. Son ancien entraineur à Reims, Will Still, serait ouvert à un retour de l’attaquant dans le club champenois pour lui permettre de se relancer dans un environnement qu’il connait bien.