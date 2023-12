Hugo Ekitike affole l'Angleterre

Crystal Palace envisage de recruter Hugo Ekitike, qui est également une cible de West Ham, selon FootballTransfers.

Les sources nous ont informés que le club cherche à conclure un accord avec le Paris Saint-Germain pour le joueur de 21 ans avant la fenêtre de transfert de janvier, et que les Hammers sont également intéressés.

Ekitike a discuté avec Palace au cours de l'été, mais aucun mouvement ne s'est concrétisé et il est resté au PSG. On nous dit que le Français est presque certain de quitter le Parc des Princes cet hiver et qu'il préférerait s'éloigner de la Ligue 1 pour aller à l'étranger. Newcastle a déjà été associé à ce projet, mais nous comprenons qu'il n'y a pas d'ambition de faire de l'argent.

En attendant, Palace cherche à renforcer ses rangs avec un attaquant et un milieu de terrain pour remplacer Cheick Doucoure, blessé au talon d'Achille et forfait pour la saison.

Odsonne Edouard, qui a connu une saison mitigée avec les Eagles cette année, pourrait quitter le club lors du prochain mercato, avec Ekitike comme remplaçant.

© ProShots - Hugo Ekitike était considéré comme l'un des meilleurs espoirs il y a quelques années.

Qui le PSG va-t-il vendre en janvier ?

Le PSG s'attend à ce que des joueurs comme Ekitike, Layvin Kurzawa, voire Keylor Navas, soient vendus. Luis Campo, le conseiller sportif du club, s'intéresserait à Gabriel Moscardo des Corinthians, dont la valeur est estimée à 25 millions d'euros.

Luis Enrique a déclaré avant le déplacement du PSG au Havre : "La direction sportive et le staff doivent toujours travailler et penser à l'amélioration de l'effectif. De là à le faire publiquement, il y a de la marge".

Le PSG a annoncé la signature d'Ekitike sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat pour un montant estimé à 35 millions d'euros. Après quoi, l'option d'achat a été rendue obligatoire. Il a marqué quatre buts en 34 matches avec les champions de Ligue 1.