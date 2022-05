Ligue 1 : Metz et Bordeaux en Ligue 2, les Verts gardent espoir

Au coup d'envoi de cette 38ème et dernière journée de Ligue 1, Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux semblaient condamnés à la descente en Ligue 2. Au coup de sifflet final de cette même journée, les Verts ont su provoquer le destin et s'offrir un barrage face à Auxerre. Tenus en échec à Nantes (1-1), ils ont profité de la défaite du FC Metz contre le PSG (5-0).

Romain Hamouma sauve les Verts

Pourtant, tout avait très mal commencé pour le club du Forez, puisque Ludovic Blas avait ouvert le score en première période, sur pénalty (23e). Les Nantais, en pleine bourre ces dernières semaines, ont ensuite eu des opportunités de doubler la mise, mais se sont heurtés à un Paul Bernardoni des grands soirs. Prêté par Angers, le portier a permis à l'ASSE de rester dans le match et d'espérer un miracle... Celui-ci est finalement venu des pieds de Romain Hamouma, entré à la pause et parfaitement servi par le Gabonais Denis Bouanga (79e).

L'article continue ci-dessous

Dans le même temps, le FC Metz, 18e et barragiste quelques heures plus tôt, n'a pas été en mesure de résister à l'armada offensive du Paris Saint-Germain (5-0), emmenée par un Kylian Mbappé fraîchement prolongé et en état de grâce. Le natif de Bondy s'est offert un triplé salvateur face aux Grenats (25, 28, 50es). Neymar (32e) et Di Maria (68e) se sont aussi mêlés à la fête côté parisien. Terrible soirée pour les hommes de Frédéric Antonetti, relégués...

Bordeaux se réveille bien trop tard

Relégués, les Girondins de Bordeaux le sont aussi, malgré leur victoire sur la pelouse du Stade Brestois (2-4). Par deux fois, les Marine et Blanc ont pris l'avantage, avant de se faire rejoindre dans la foulée par les Bretons. Le jeune Sekou Mara s'est ensuite offert un doublé et a permis à Bordeaux de finir sur une note positive, malgré un réveil trop tardif...