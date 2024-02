Ligue 1 : Mauvaises nouvelles pour l'OM avant Brest

L’Olympique de Marseille fait face à des nouvelles non réjouissantes avant d’affronter Brest, dimanche.

L’OM traverse une période compliquée depuis quelques journées. Le club phocéen peine à gagner depuis le début de l’année et enchaine des piètres prestations. Marseille est toujours à la quête de sa première victoire en Ligue 1 en 2024. Un objectif que l’OM aura quand même du mal à atteindre contre Brest dimanche avec les mauvaises nouvelles autour du club ce samedi.

Gattuso confirme les forfaits de Veretout et Murillo

4e de Ligue 1, le Stade Brestois (37pts) est un adversaire coriace pour l’Olympique de Marseille lors de cette 22e journée de Ligue 1. Mais non seulement l’OM doit faire face à une crise de résultats, le club phocéen doit aussi faire avec une cascade de blessés au sein de son effectif. En conférence de presse ce samedi, Gennaro Gattuso a confirmé les indisponibilités d’Amir Murillo, Valentin Rongier et de Jordan Veretout. C’est d’ailleurs sur le cas du dernier cité que le technicien italien s’est attardé.

« C’est vrai qu’on a essayé plusieurs fois qu’il retourne dans le groupe, mais il a un problème au quadriceps et pour l’instant la course n’est pas encore fluide, il ressent encore une gêne. On pensait que c’était un problème un peu moins grave, mais pour l’instant il n’est pas encore en mesure de retourner dans le groupe », a confié Gattuso face aux médias.

Pau Lopez incertain, Ruben Blanco à l’affût

Cependant, l’Olympique de Marseille n’est pas encore au bout de ses peines. En plus des joueurs de champs, le club phocéen pourrait être obligé de faire sans son gardien titulaire, Pau Lopez. Les déclarations de Gattuso sur le gardien espagnol n’étaient pas très rassurantes.

« Pau Lopez a un petit problème mais on doit encore évaluer ça donc on verra demain. Les autres sont tous disponibles pour Brest », a révélé le champion du monde 2006. Dans ce cas précis, l’OM pourrait compter sur Ruben Blanco, doublure de Pau Lopez, qui disputerait ainsi ses premières minutes en Ligue 1 cette saison.