Ligue 1 : Le top 10 des meilleurs dribbleurs cette saison

Découvrez le top 10 des footballeurs qui ont réussi le plus de dribbles en Ligue 1 en cette 1ère partie de la saison.

C’est la fin de la première partie de la saison en championnat de France. Place est désormais faite aux statistiques. Cap sur les dix footballeurs ayant réussi le plus grand nombre de dribbles pour cette phase aller de Ligue 1 de France.

Le PSG absent du podium

Depuis le mercredi 20 décembre 2023, la Ligue 1 de France est en pause. En attendant la reprise en janvier 2024, faisons un tour sur les meilleurs dribbleurs du championnat français. C’est l’une des statistiques qui laisse à désirer. Dans ce top 10, l’on note l’absence des joueurs du champion en titre et champion d’automne, le Paris Saint-Germain, sur le podium.

Deux joueurs sont au coude-à-coude pour la première place. Auteur de 46 dribbles réussis sur cette première partie de saison, l’ailier droit allemand du LOSC Lille, Edon Zhegrova, est le patron de ce classement des meilleurs dribbleurs. L’ancien du KRC Genk et du FC Bâle, qui a causé d’énormes difficultés aux défenseurs du Paris Saint-Germain (1-1) lors de la 17e et dernière journée de la phase aller, est poursuivi par un joueur du Stade Rennais.

Getty

Il s’agit en effet de l’ailier droit français du Stade Brestois 29, Romain Del Castillo. L’ancien de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais est à égalité avec l’Allemand, comptabilisant également 46 dribbles réussis lors de la première partie de la saison en Ligue 1. Pour compléter le podium, on retrouve l’international milieu droit Espoirs de France, Romain Faivre (08 capes, 02 buts). Le joueur du FC Lorient compte 44 dribbles.

Le PSG hors du podium

Les deux joueurs du Paris Saint-Germain présents dans ce top 10 se suivent aux quatrième et cinquième places. Il s’agit respectivement de Ousmane Dembélé et son compatriote et capitaine en Equipe de France, Kylian Mbappé. Si le premier compte 41 dribbles réussis, le second, quant à lui, réalise trois de moins que son coéquipier.

Getty Images

Ce top 10 est fermé par le joueur de l’OGC Nice, Jérémie Boga, qui totalise 33 dribbles derrière l’arrière gauche du Stade Brestois, Bradley Locko, qui comptabilise 34.

Le top 10 des meilleurs dribbleurs de Ligue 1 pour la phase aller

1- Edon Zhegrova (46)

2- Romain Del Castillo (46)

3- Romain Faivre (44)

4- Ousmane Dembélé (41)

5- Kylian Mbappé (39)

6- Rayan Cherki (37)

7- Moses Simon (37)

8- Junya Ito (34)

9- Bradley Locko (34)

10- Jérémie Boga (33).