Ligue 1, l’OM refoule une proposition de BeIN Sports

Montpellier vs Marseille

Coup dur pour le média BeIN Sports, dont presque tous les clubs de Ligue 1 ne veulent entendre parler. L’OM vient de réfuter une proposition du média.

A l’instar de DAZN, BeIN Sports diffuse aussi la Ligue 1 cette saison. Mais contrairement à la plate-forme de streaming britannique, qui diffuse 8 matchs par journées, BeIN ne diffuse qu’une seule rencontre. Mais ce dernier a proposé un marché aux clubs au moment du rachat des Droits TV. Un marché que l’Olympique de Marseille ne pense pas honorer.

L’OM refuse de faire de la publicité au Qatar

Après l’Olympique Lyonnais et Le Havre Athletic Club, qui n’ont pas mâché leurs mots contre BeIN Sports, c’est autour de l’Olympique de Marseille de faire une sortie fracassante sur le média concerné. Pour la diffusion du championnat de France, DAZN a payé 400 millions d’euros contre 100 M€ payés par beIN Sports. En effet, le média qatarien devrait verser 80 millions d’euros plus un deal sponsoring de 20 M€, dont 16,4 M€ à se partager entre clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, obligeant ces derniers à faire la promotion de Qatar Tourism sur leurs maillots.

Mais le média qatarien est loin de remplir ses obligations. Ce qui a envenimé la colère des dirigeants lyonnais et havrais récemment. Cette fois-ci, c’est l’Olympique de Marseille, qui se fait entendre. Mais la critique du club phocéen s’est basée sur la publicité demandée par le groupe BeIN Sports, selon les informations rapportées par La Provence, ce lundi.

Si BeIN verse les 20 millions d’euros, chacun des 18 clubs de Ligue 1 toucherait environ 730 000€ contre 170 000€ pour ceux de Ligue 1. A en croire le média régional, ce montant est jugé trop petit par le club phocéen, qui entend ne pas faire la publicité au Qatar sur son maillot. Pour l’OM, ce montant est trop petit comparativement au deal passé avec « Sublime Côte d’Ivoire ». En effet, Marseille serait prêt à négocier si seulement le sponsor qatari est affiché sur des panneaux publicitaires amovibles en avant-match.