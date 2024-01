Ligue 1, l'OL vire une recrue

L’Olympique Lyonnais va se séparer d’une recrue cet hiver.

Les mouvements se poursuivent dans le sens des arrivées comme des départs du côté de Lyon lors de ce mercato hivernal. Alors que le club a le plus besoin de renforts cet hiver, l’OL n’hésite pas non plus à se séparer de certains joueurs indésirables. Cette fois-ci, c’est même d’une recrue que l’Olympique Lyonnais va se séparer cet hiver.

L’OL se sépare des indésirables

L’OL a certes besoin de plus de renforts cet hiver mais le club n’est pas disposé à conserver les joueurs qui ne répondent pas aux attentes. Dans son désir de se renforcer, Lyon a pu boucler certains dossiers avec quelques recrues à des postes clés. Le club rhodanien a notamment enregistré les arrivées du gardien brésilien, Lucas Perri et de son compatriote, Adryelson en défense.

Hormis les deux auriverdes, l’OL a également bouclé le dossier Gift Orban et est toujours actif sur d’autres dossiers chauds. Dans le même temps, l’Olympique Lyonnais n’a pas hésité à se séparer de Tino Kadewere, cédé à Nantes au début du mercato. Le club devrait répéter le même schéma avec un autre joueur dans les prochains jours.

L’OL va libérer Diego Moreira

L’Olympique Lyonnais va se séparer d’un joueur recruté seulement il y a six mois. Arrivé l’été dernier sous la forme d’un prêt en provenance de Chelsea, Diego Moreira ne devrait pas terminer la saison dans le Rhône. Selon les informations de Fabrice Hawkins, l’OL serait en passe de mettre un terme au prêt de l’ailier belgo-portugais.

La nouvelle est d’ailleurs confirmée par Sacha Tavolieri qui annonce que l’ancien attaquant du Benfica va retourner à Londres pour essayer de glaner du temps de jeu sous les ordres de Mauricio Pochettino. Un temps de jeu qu’il n’a pas à Lyon avec seulement 9 matchs et 5 titularisations, toutes compétitions confondues cette saison. L’OL va donc libérer Diego Moreira tout en continuant par pousser pour la venue d’Arnaut Danjuma, prêté à Everton par Villareal.