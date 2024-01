Mercato : Nantes récupère un flop de l'OL

Le FC Nantes va accueillir un flop de l’OL dans ses rangs à l’occasion du mercato hivernal.

Les choses bougent déjà en France depuis l’ouverture officielle du mercato hivernal ce 1er janvier 2024. A l’instar du PSG, tous les autres clubs de Ligue 1 s’activent également pour se renforcer cet hiver. C’est le cas du FC Nantes qui va récupérer un joueur en difficulté à l’Olympique Lyonnais.

L’OL cède un joueur à un concurrent direct

Tout comme l’Olympique Lyonnais, la première partie de saison de Nantes n’a été des plus reluisantes. Les Canaris ont même dû faire appel à Jocelyn Gourvennec après avoir délogé Pierre Aristouy du banc du club. Mais Nantes (13e, 18pts) est encore proche de la zone rouge. Pour éviter de chuter dans la zone de relégation, la direction du club compte bien se renforcer cet hiver surtout Nantes sera privé de certains joueurs en janvier.

Et quoi de mieux que de dépouiller un concurrent direct dans la lutte pour le maintien ? Même si le club a une enveloppe conséquente (50 millions d’euros, ndlr) pour recruter durant le mercato, l’OL doit aussi dégraisser pour avoir plus d’argent et faire de la place pour les prochaines recrues également. Nantes va donc profiter de cette situation pour chiper un joueur à l’OL.

Tino Kadewere va se relancer à Nantes

En manque de temps de jeu à l’OL, Tino Kadewere sera Nantais cet hiver. Selon les informations de Ouest-France, confirmées par RMC, l’attaquant zimbabwéen va rejoindre la Beaujoire pour les six prochains mois. Le FC Nantes va récupérer Kadewere va accueillir l’ancien havrais en prêt pour le reste de la saison avec option d’achat.

C’est une occasion pour Tino Kadewere de se relancer, lui qui n’a été titulaire que deux fois en onze apparitions avec l’OL cette saison. L’attaquant âgé de 27 ans pourrait profiter des absences de Moses Simon et Mostafa Mohamed, tous deux convoqués avec le Nigéria et l’Egypte pour la CAN, pour glaner du temps de jeu sous les ordres de Jocelyn Gourvennec.