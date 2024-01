Mercato, l'OL va boucler un nouveau dossier

L’Olympique Lyonnais est proche de boucler un nouveau dossier cet hiver.

A l’instar de l’Olympique de Marseille, le mercato de l’OL connait quelques mouvements ces dernières semaines. Après ses premières recrues, le club rhodanien n’a toujours pas mis un terme à sa quête de renforts cet hiver. C’est dans ce sens que l’OL a avancé sur plusieurs dossiers dont un qu’il va boucler dans les prochaines journées.

L’OL pas encore satisfait du mercato

Après sa première partie décevante, l’OL a décidé de se renforcer cet hiver pour se donner tous les moyens de remonter au classement en Ligue 1. Toutes les conditions ont d’ailleurs été réunies pour rendre cela possible. Juste après l’assouplissement de l’encadrement de la masse salariale par la DNCG, la direction lyonnaise a sorti le chéquier. Le président de l’OL, John Textor, a décaissé une somme de 50 millions d’euros pour le mercato. L’OL a ensuite officialisé ses premières recrues hivernales dont les Brésiliens, Adryelson et Lucas Perri. Par ailleurs, Lyon poursuit sa quête de renfort et est tout proche de boucler un nouveau dossier.

L’OL va lever l’option d’achat de Mama Baldé

En effet, l’OL va lever l’option d’achat de l’un de ses joueurs. En prêt à Lyon en provenance de Troyes, Mama Baldé devrait devenir officiellement Lyonnais dans les prochains jours. Actuellement à la CAN avec la Guinée-Bissau, le joueur rejoindrait définitivement l’OL après la levée de son option d’achat de 6 millions d’euros, à en croire les informations de Fabrice Hawkins.

Mama Baldé serait ainsi lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2026 après l’officialisation de l’opération. Un choix quand même étonnant quand on sait que l’international bissau-guinéen n’est pas à son aise depuis son arrivée l’été dernier. En 11 matchs disputés avec l’OL, toutes compétitions confondues, Mama Baldé n’a toujours pas trouvé le chemin des filets et n’a délivré aucune passe décisive. Mais malgré les critiques des supporters à l’endroit du joueur de 28 ans, l’OL devrait l’enrôler définitivement.