Ligue 1, l'hommage magnifique de l'OM pour Dimitri Payet

Il y a des annonces qui marquent une époque et figent le temps. Dimanche soir, au cœur d’une affiche de Ligue 1, une voix s’est élevée pour clore un chapitre riche en émotions et en souvenirs. Dans une atmosphère particulière, Dimitri Payet a décidé de tirer sa révérence, laissant derrière lui une empreinte indélébile. Deux jours plus tard, l’Olympique de Marseille a pris la parole, avec des mots et des images qui en disent long sur l’héritage laissé.

Un adieu chargé d’émotion pour Dimitri Payet au Vélodrome

À la surprise générale, Dimitri Payet a profité de la mi-temps du choc de l’OM face à Lille (1-2) pour officialiser la fin de sa carrière professionnelle. À bientôt 39 ans, l’ancien international français a choisi ce moment symbolique pour tourner la page, concluant ainsi plus de deux décennies passées au plus haut niveau.

Dans un message sincère, Dimitri Payet a tenu à remercier tous ceux qui ont jalonné son parcours : « Aujourd’hui, à la veille de mes 39 ans, j’annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel. Il pleut, ce n’est pas pour rien. Je vais prendre 2 minutes pour remercier tout le monde, tout ceux qui ont partagé ces 20 ans avec moi ». Une déclaration simple mais forte, à l’image d’une carrière marquée par la créativité et la fidélité à ses valeurs.

L’OM célèbre Dimitri Payet, une légende du club

Deux jours après cette annonce, l’Olympique de Marseille a rendu un hommage appuyé à Dimitri Payet à travers une vidéo retraçant les moments forts de son passage sous le maillot olympien. Le club phocéen n’a pas manqué de souligner l’impact du meneur de jeu sur son histoire récente.









Dans ce message officiel, Dimitri Payet est célébré comme une figure incontournable : « Merci pour tout, Dim. Entre buts mémorables et inspirations fantastiques, il fût l’artisan des grandes soirées marseillaises pendant 9 saisons, et plus de 320 matchs. Dimitri, l’homme, passionné. Payet, l’artiste, abonné aux superlatifs. Un joueur singulier, un footballeur à part ». Une reconnaissance forte pour celui qui aura marqué toute une génération de supporters.