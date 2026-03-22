En larmes au Vélodrome, Dimitri Payet tire sa révérence

À l'aube de souffler sa trente-neuvième bougie, Dimitri Payet a officialisé la fin de sa carrière. « La veille de mes 39 ans, j'annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur. C'est aujourd'hui, il pleut et ce n'est pas pour rien », a-t-il glissé. Lucide sur les limites physiques imposées par le très haut niveau, l'ancien international français a reconnu que si l'envie était intacte, « les exigences du football sont très compliquées aujourd'hui ». Il préfère ainsi « rendre sa plaque et son arme » après avoir accompli son rêve de gamin parti de La Réunion pour jouer deux décennies au sommet.