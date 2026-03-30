Ligue 1, l'annonce inquiétante de l'OL pour Malick Fofana

De retour récemment à la compétition après plusieurs mois d’absence, Malick Fofana voit son actualité de nouveau perturbée par une intervention médicale. Le jeune ailier de l’Olympique Lyonnais, qui avait retrouvé les terrains après une longue blessure contractée en octobre dernier, doit repasser par la case soins. Une situation qui suscite des interrogations à quelques jours de la reprise du championnat, alors que le club rhodanien reste discret sur les délais de récupération.

Malick Fofana encore opéré, un nouveau forfait pour l’OL ?

Victime d’un tacle appuyé face à Strasbourg en début de saison,Malick Fofana avait été éloigné des terrains pendant plusieurs mois avant de faire son retour progressif, notamment lors des rencontres face au Celta de Vigo et à l’AS Monaco. Mais ce lundi, l’Olympique Lyonnais a annoncé que Malick Fofana avait subi une nouvelle intervention chirurgicale.





« Malick Fofana a subi une intervention chirurgicale bénigne au niveau de sa cheville droite pour enlever le matériel chirurgical mis en place lors de son opération en octobre dernier », a précisé le club rhodanien dans son communiqué. Si cette opération est qualifiée de légère, l’Olympique Lyonnais n’a pas communiqué sur une éventuelle indisponibilité, laissant planer le doute quant à sa présence pour le prochain match de Ligue 1 face à Angers.