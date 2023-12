Ligue 1 (J16) : Les matchs concernés par des interdictions de déplacements

Ce weekend, la Ligue 1 aborde sa 16e journée. Mais plusieurs équipes en déplacement devront jouer sans leurs supporters.

L’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais ouvriront le bal, vendredi, pour la seizième journée de Ligue 1. Comme la précédente journée où plusieurs équipes en déplacement ont été dépourvues de leurs supporters en raison d’un arrêté ministériel, la prochaine échéance subira la même loi, même s’il le nombre d’interdiction de déplacement a diminué cette fois-ci.

Cinq matchs concernés par des interdictions de déplacements

Les interdictions de déplacements dans le championnat de France continuent de sévir. Après huit matchs toutes compétitions confondues (Ligue 1 et Coupe de France) la semaine écoulée (sauf les matchs Montpellier-Lens et Angoulême-Bordeaux), ce weekend connaîtra cinq matchs concernés par les interdictions de déplacements. La mort du supporter nantais continue d’avoir ses impacts sur les décisions dans le football français.

A travers un arrêté ministériel, le ministère de l’intérieur a encore interdit les supporters adverses de déplacements pour cinq matchs de la 16e journée de Ligue 1, ce week-end. Parmi ceux-ci, les Ultras du Paris Saint-Germain ne pourront pas effectuer le déplacement à Lille (dimanche 20h45) pour soutenir leur club.

Aussi, l’OGC Nice sera orphelin de son douzième homme lors de son déplacement chez Le Havre, samedi à 17 heures. Pareil pour le Stade Rennais, qui ne pourra pas compter sur ses supporters face à Toulouse, dimanche à 15 heures. Ce sera le cas également pour le Stade de Reims, qui sera lui aussi orphelin de ses fans contre les Sang et Or, samedi à 21 heures). Brest fera également sans ses supporters contre Nantes, dimanche à 13 heures.

Le ministère justifie ses décisions

S’il a jugé bon de priver certaines équipes de leurs supporters, le ministère n’a pas manqué d’expliquer ses choix. Par exemple, pour le match entre le RC Lens et le Stade de Reims, l’arrêté souligne des « relations empreintes d'animosité » entre les ultras des deux camps qui se sont affrontés à plusieurs reprises lors de précédentes confrontations entre les deux clubs. Le même argumentaire est utilisé pour le derby de l’Ouest entre Nantes et Brest, mais aussi pour Toulouse-Rennes et Lille-PSG avec de nombreux exemples de bagarres ou tentatives de bagarres passées en marge de ces rencontres.

En ce qui concerne le duel Pour Le Havre-Nice, le ministère de l’Intérieur met en évidence les « fortes relations d'amitié » des supporteurs des Aiglons « avec les supporters nancéiens eux-mêmes proches des supporters rouennais avec lesquels les supporters du Havre Athletic Club entretiennent un fort antagonisme » et rappelle « que cette solidarité entre supporters nancéiens et niçois a déjà conduit à des rixes avec les supporters des équipes adverses ».

Tous les matchs de la 16e journée concernés par les interdictions de déplacement

- Le Havre – Nice (samedi 17h)

- Lens – Reims (samedi 21h)

- Nantes – Brest (dimanche 13h)

- Toulouse – Rennes (dimanche 15h)

- Lille – PSG (dimanche 20h45)