Droits TV : La LFP se prononce sur la cherté des abonnements de DAZN

Nouveau diffuseur de Ligue 1, DAZN a imposé des prix trop élevés pour les abonnements.

Après plusieurs mois, la Ligue de football professionnel (LFP) a validé les offres de DAZN et BeIN Sports pour la diffusion du championnat de France. DAZN diffusera huit des neuf rencontres de Ligue 1 alors que BeIN Sports complètera l’offre avec la diffusion d’une affiche par journée de championnat. Mais les abonnements sont trop chers pour les abonnés.

Vincent Labrune botte en touche le prix des abonnements

Avec une enveloppe de 400 millions d'euros en moyenne par an, DAZN diffusera huit des neuf rencontres de Ligue 1 française. Pour avoir accès à ces rencontres diffusées par DAZN, chaque abonné devra dépenser 29,99 euros par mois. Un prix jugé excessif par bon nombre de passionnés de Ligue 1, qui appellent au boycott des abonnements du nouveau diffuseur.

Dans une interview accordée à L'Équipe, mardi soir, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune, a répondu aux critiques sur le prix de l'abonnement DAZN, qui n’est pas du goût des abonnés. Invité à se prononcer sur le sujet, le patron de la LFP a botté en touche tout simplement.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Je ne suis pas le patron de DAZN. Je ne fixe pas leurs tarifs. Le football est un produit premium qui a un coût. Mais cette offre est moins chère que celle pratiquée par nos voisins, à part l’Italie. J’ai bien conscience de cette difficulté. Mais pour pouvoir baisser les prix, il faut laisser le temps à un nouvel acteur de s’installer dans la durée », a déclaré Vincent Labrune.

Relancé sur le fiasco des droits TV (vendus 500 M€ alors que la Ligue espérait 1 milliard d’euros), Labrune a concédé que l’objectif n’a pas été rempli. « Je vous confirme qu’il est décevant et éloigné de notre objectif, qui n’était pas celui de notre communication », a-t-il regretté avant de s’en prendre à Canal+, qui n’a pas souhaité participer à l’appel d’offres. « Le groupe Canal+ n’a pas participé à l’appel d’offres et n’a rien fait non plus pour que cela se passe bien… », a-t-il souligné.