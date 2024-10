Ligue 1, bonne nouvelle pour une pépite du PSG

AJ Auxerre vs Reims

Une bonne nouvelle est tombée pour une pépite du PSG, vendredi.

Après un bon début de saison, le Paris Saint-Germain connait un coup de moins bien ces derniers jours. Le club de la capitale reste sur une défaite contre Arsenal en Ligue des Champions (2-0) suivie d’un nul contre Nice en Ligue 1 (1-1). Cependant, les nouvelles de l’une de ses pépites viennent d’ajouter un peu de saveur à cette période fade du PSG.

Prêté par le PSG, Gabriel Moscardo va avoir ses premières minutes en Ligue 1

Recruté l’hiver dernier en provenance des Corinthians pour 20 millions d’euros, Gabriel Moscardo avait été prêté dans la foulée au club brésilien. Arrivé finalement dans la capitale française, cet été, le jeune milieu de terrain (19 ans) a été prêté au Stade de Reims afin d’engranger du temps de jeu et s’adapter au championnat français. Mais le Brésilien n’a toujours pas joué avec les Champenois en raison d’un problème à la hanche.

Une situation désormais sous contrôle puisque Gabriel Moscardo va fouler, pour la première fois, les pelouses de Ligue 1, ce dimanche lors du match entre Reims et Auxerre (17h). « Il est en état d'être compétitif, il est là et se sent bien », a annoncé l’entraineur rémois, Luka Elsner ce vendredi, dans des propos rapportés par RMC Sport.