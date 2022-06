Ligue 1 2021-2022 : quelles sont les équipes reléguées ?

En cette période d’intersaison, Goal vous propose un rappel du verdict final de la saison 2021/2022.

Le rideau est tombé sur la saison 2021/2022 il y a un peu plus d’un mois. Le championnat de France a rendu son verdict. Si en haut de tableau, hormis l'absence de Lyon parmi les places européennes, il n'y a pas eu de réelle surprise avec le 10ème sacre du PSG et le retour de l'OM au premier plan, en fin de tableau, des monuments du football français sont tombés.

En effet, trois clubs sont descendus cette saison, alors qu'en 2022-2023 quatre clubs seront relégués, car le 18ème de Ligue 1 n'a pas fait le poids face au 3ème de Ligue 2 et s'est incliné lors du barrages. Les trois malheureux de la saison sont le FC Metz, les Girondins de Bordeaux et l'AS Saint-Etienne, battu par l'AJA en barrages. Les trois clubs ont connu des saisons assez différentes, mais le résultat est le même : elles officieront en Ligue 2 (ou pas pour les Girondins de Bordeaux qui risquent une relégation administrative de la DNCG) lors du premier week-end d'août.

Dupraz échoue dans sa mission sauvetage

Dernier de Ligue 1 à la trêve, l'AS Saint-Etienne était à deux doigts de réussir son pari. Les Stéphanois ont appelé Pascal Dupraz pour réussir à les sauver et ont failli réussir leur coup. Néanmoins, l'ASSE a été un peu trop juste en championnat et n'a pas réussi à jouer sur son expérience lors des barrages face à l'AJ Auxerre. Saint-Etienne retourne en Ligue 2, dix-huit ans après l'avoir quitté, et espère retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine.

Metz, un réveil trop tardif

Longtemps dernier de Ligue 1, le FC Metz semblait être condamné quelques journées avant la fin du championnat. Pourtant, le club lorrain s'est mis à gagner en toute fin de championnat et s'est mis à y croire. Le FC Metz aurait pu arracher la place de barragiste mais s'est écroulé à la dernière journée de championnat et a finalement terminé 19ème de Ligue 1 avec 31 points.

Le FC Metz a vécu une saison cauchemardesque à l'image de la longue suspension de Frédéric Antonetti qui a eu, à coup sûr, un impact sur les résultats du club grenat. Habitué à faire l'ascenseur depuis le début des années 2000, le FC Metz avait réussi à se stabiliser un peu en enchaînant une troisième saison consécutive en Ligue 1. Il n'y en aura pas de quatrième.

Bordeaux, monument en péril

Tout va très vite dans le football, c'est bien connu. Champion de France en 2008-2009, les Girondins de Bordeaux évolueront en Ligue 2 en 2022-2023. Dernier de Ligue 1 en 2021-2022, Bordeaux a vécu une saison cauchemardesque dans tous les domaines. Racheté l'été dernier et sauvé de justesse, Bordeaux voulait se relancer après trois saisons dans le ventre mou sous pavillon américain.

Mais les Girondins ont très vite été en difficultés et terminent la saison avec la pire défense des cinq grands championnats européens avec 91 buts encaissés. Une statistique résumant à merveille la saison de Bordeaux. Le pire dans cette histoire, c'est que Bordeaux, qui devait retrouver la Ligue 2 après 30 années consécutives dans l'élite, pourrait ne pas se relever de ce coup dur. Pour le moment, les Girondins est attendu en National 1 à la reprise en raison des sanctions administratives de la DNCG à l'encontre du club en raison d'un déficit budgétaire.