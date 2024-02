Liga, mauvaise nouvelle pour le Real Madrid

Le Real Madrid a reçu une mauvaise nouvelle, dimanche, au lendemain de sa victoire contre Girona.

Le Real Madrid est dans une forme olympique cette saison. Les Merengues empilent des victoires à chaque journée dans presque toutes les compétitions. La dernière en date, c’est celle contre leur dauphin, Girona, samedi lors de la 24e journée de Liga (4-0). Cependant, le Real Madrid n’est pas pour autant épargné par des malheurs cette saison.

Jude Bellingham out pour plusieurs semaines

Le Real Madrid n’est pas sorti totalement heureux de sa victoire contre Girona, samedi soir. Cela, en raison de la sortie sur blessure de Jude Bellingham. Auteur d’un doublé pour ses 15e et 16e but en Liga cette saison, l’international anglais a dû céder sa place en cours de match. Alors que le club madrilène retenait son souffle, le verdict sur l’état du joueur est tombé ce dimanche. Selon le communiqué médical publié par le Real Madrid, Jude Bellingham souffre d’une entorse de haut grade de la cheville gauche.

L'article continue ci-dessous

Même si le club n’a pas précisé la durée d’indisponibilité du joueur, les médias ibériques semblent avoir une idée sur cela. Selon la presse espagnole, Jude Bellingham devrait manquer entre deux et trois semaines au minimum. Ainsi, l’Anglais ne sera pas présent lors des 8es de finale aller de la Ligue des Champions mardi contre Leipzig. De même, l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund est forfait contre le Rayo Vallecano (18 février) ainsi que face au FC Séville (25 février) en Liga.

Le Real Madrid malchanceux cette saison

L’état de Jude Bellingham aurait même pu être plus grave. A en croire AS, l’Anglais est passé près d’une blessure aux ligaments à l’image de celle contractée par Vinicius Junior en 2019 et qui l’avait éloigné des terrains pendant sept semaines. Par ailleurs, Jude Bellingham s’ajoute à la longue liste des joueurs à l’infirmerie. En effet, le Real Madrid n’a pas été épargné par les pépins physiques cette saison. Thibaut Courtois, Eder Militao et David Alaba sont tous out jusqu’à la fin de la saison.

Screengrab beINSports

En plus de ces derniers, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni ou encore Vinicius Jr ont tous manqué des jours de compétitions cette saison en raison de problèmes musculaires. Le Real Madrid a d’ailleurs joué contre Girona avec aucun défenseur central, Antonio Rudiger et Nacho étant inaptes actuellement. En ce qui concerne Jude Bellingham, le club de la capitale espagnole aimerait bien le récupérer pour les 8es de finale retour de la Ligue des Champions le 06 mars prochain.