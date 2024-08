Liga, le ton monte entre le Barça et Clément Lenglet

De retour au Barça cet été, Clément Lenglet n’est plus sur la même longueur d’onde avec le club catalan.

Le Barça va changer de visage la saison prochaine. Mais à une semaine de la reprise de la Liga, le club blaugrana n’a pas vraiment avancé sur le mercato malgré les arrivées de Dani Olmo et Pau Victor. En parallèle, le Barça n’arrive pas non plus à se séparer des indésirables afin de réduire sa masse salariale. C’est justement sur ce point que Clément Lenglet est parti au clash avec la direction barcelonaise.

Le casse-tête du Barça sur le marché des transferts

Le Barça ne peut pas faire de folies sur le marché des transferts cet été en raison des difficultés financières auxquelles il fait face depuis quelques saisons. Et même si le club a déboursé près de 60 millions d’euros pour enrôler Dani Olmo, la direction barcelonaise est toujours bloquée sur le dossier Nico Williams.

Le Barça devra par contre s’activer pour trouver les fonds pour signer l’international espagnol, ce dernier ayant finalement dit oui aux Blaugranas d’après la presse ibérique. Ce qui n’est pas gagné d’avance avec Vitor Roque et Raphinha qui ne semblent pas pressés de bouger malgré l’intérêt de l’Arabie Saoudite. Pire encore, Clément Lenglet retarde son départ au point de mettre en rogne la direction catalane.

L'article continue ci-dessous

Le Barça met la pression à Clément Lenglet

Après des prêts successifs à Tottenham et Aston Villa, Clément Lenglet est de retour à Barcelone, cet été. Mais son salaire, estimé à 16 millions d’euros annuels d’après Marca, pose un problème au Barça qui l’a aussitôt remis sur le marché. L’international français ne manque cependant pas de prétendants avec l’Atlético Madrid et Villareal qui seraient sur ses traces.

Mais un transfert ne pourra pas être possible sans que Clément Lenglet n’accepte de réduire considérablement son ses émoluments. Et c’est pour cela que le Barça met la pression sur l’international français en lui fixant même un ultimatum. A en croire Marca, le club aurait demandé à l’ancien défenseur de Séville de baisser son salaire et surtout de prendre une décision au plus tard la semaine prochaine. Reste à voir si Clément Lenglet cèdera à la pression afin d’alléger les finances du Barça.