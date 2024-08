Nico Williams au Barça, l'énorme révélation

Nouvelle bombe dans le dossier Nico Williams, cible prioritaire du Barça, cet été.

Le mercato estival continue toujours de s’animer un peu partout en Europe. En Espagne par contre, on constate moins de mouvements, notamment du côté de la Catalogne. Et même si le Barça a bouclé récemment l’arrivée de Dani Olmo, le club catalan est toujours bloqué dans le dossier Nico Williams. Alors que l’opération semblait même au point mort, la presse espagnole vient de sortir une nouvelle bombe sur ce dossier, ce dimanche.

Le Barça n’avance pas pour Nico Williams

Le Barça veut retrouver le sommet du football espagnol et européen le plus tôt possible. C’est ce qui justifie le limogeage de la légende Xavi et l’arrivée de Hansi Flick sur son banc en fin de saison dernière. Cependant, le technicien allemand aura grand besoin de nouveaux renforts pour mener à bien la mission qui lui est assignée.

C’est dans cette optique que le Barça s’est intéressé à Dani Olmo et Nico Williams, cet été. Si le premier a finalement rejoint la Catalogne après une longue saga impliquant le RB Leipzig, le second ne semble pas pressé de quitter l’Athletic Bilbao. Du moins, pas avant les dernières révélations de la presse ibérique.

Nico Williams au Barça, c’est validé

Nico Williams représentait une belle opportunité pour le FC Barcelone surtout avec une clause libératoire estimée à 58 millions d’euros. Mais le PSG était venu jouer les trouble-fêtes dans ce dossier en doublant l’offre des Blaugranas. Sauf que ces dernières semaines, la tendance était à une continuité avec l’Athletic Bilbao pour l’international espagnol. Cependant, le quotidien Sport révèle ce dimanche que Nico Williams aurait finalement pris tout le monde à contre-pied.

A en croire le média espagnol, de nombreuses sources internes au Barça auraient fait savoir que le champion d’Europe 2024 avait enfin dit oui aux Blaugranas. Toutefois, l’arrivée de Dani Olmo obligerait le Barça à débloquer de nouveaux fonds afin de boucler la signature de l’ailier de 22 ans. A cet effet, le club penserait à laisser filer Raphinha, pisté par l’Arabie Saoudite et dont le départ pourrait aider à finaliser le transfert de Nico Williams.