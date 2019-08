Liga - Le Real Madrid, pire équipe espagnole de la pré-saison

La pré-saison du Real Madrid a pris fin avec une nouvelle défaite face à l’AS Roma (2-2, 4-5 t.a.b). Un été à oublier au plus vite pour les Merengue…

Le calvaire est officiellement terminé. Depuis le début de l’été, les supporters du ont presque pris l’habitude de voir leur équipe déjouer à chaque rencontre amicale, malgré un mercato très dépensier avec les arrivées d’Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy ou encore Rodrygo. Après une dernière défaite face à l’AS Roma (2-2, 4-5 t.a.b) dimanche dernier, les Merengue peuvent désormais se concentrer sur la reprise de la , samedi prochain.

Le Barça prend la 7e place

Et il était temps que les affaires courantes reprennent. Car comme le souligne le quotidien AS, le Real est tout simplement la pire équipe espagnole de cette pré-saison ! En partant du principe que les rencontres amicales rapportent autant de points qu’en championnat, les Merengue n’ont réussi à en récolter que… 8, en 7 rencontres, avec notamment des défaites face au (1-3), (0-1) et face à l’ (3-7) dont les séquelles mettront du temps à s’effacer.

Si l’on ajoute à cela les "matchs nuls" face à (2-2, 3-2 t.a.b) et la Roma (2-2, 4-5 t.a.b) ainsi que les victoires contre (1-0) et (5-3), le Real se classe effectivement en dernière position : tout le monde a fait mieux en ! Alors que la Maison Blanche n’a pris que 1,14 point par match, le en a glané 2,40, avec 12 points en seulement 5 matchs. Un total suffisant pour gratter la 7e place du classement.

Au sommet, on retrouve bizarrement Grenade, avec un joli total de 21 points sur 7 matchs, soit uniquement des victoires pour la formation du Sud de l’ . L’Atlético Madrid, qui n’a pas à rougir avec ses 16 points pris en 6 rencontres, et l’ Barcelone, qui possède le même total, complètent le podium.

Le Real est l’équipe qui a encaissé le plus de buts

Pendant cette pré-saison, l’équipe de Zinédine Zidane a énormément souffert en raison de ses errements défensifs, et ce n’est pas un hasard s’il s’agit de l’équipe qui a encaissé le plus de buts : 18 en 7 rencontres, soit une moyenne de 2,6 buts encaissés par match ! Une été peu studieux, donc, qui n’inquiète pourtant pas le technicien français, qui estimait récemment que son équipe était "prête" pour les matchs cruciaux en Liga.

"Le plus important, c’est ce qu’on a réussi à faire jusqu’ici. La pré-saison est terminée et on reprend le championnat ce samedi. Aujourd’hui, nous sommes prêts pour les rencontres cruciales et à nous battre en Liga. (…) On sait qu’on doit faire une grande saison. Le premier match est samedi, nous reprendrons l’entraînement mercredi et il faudra qu’on soit au rendez-vous", a déclaré ZZ en conférence de presse. Effectivement, son équipe sera attendue au tournant contre le …