Le Real Madrid s'incline en amical face à la Roma

Après avoir été tenu en échec (2-2) face à la Roma en match amical au terme du temps réglementaire, le Real Madrid s'est incliné aux tirs au but.

L'évènement de la soirée, ce n'est pas une nouvelle défaite du en amical car cela, les fans merengue commencent un peu à s'y habituer. Non, le fait inédit du jour c'est de voir Gareth Bale jouer sous la vareuse madrilène.

PSG, Tuchel : "Si Neymar part, peut-être que je n'en dormirai pas"

L'article continue ci-dessous

Le Gallois a évolué 30 minutes sur le terrain au Stadio Olimpico et n'a guère pu empêcher la Roma de remporter la Mabel Green Cup, un trophée sans importance,mais néanmoins très original. C'est pourtant le latéral merengue Marcelo qui ouvrit la marque au quart d'heure de jeu.

La Roma reviendra dans le match 15 minutes plus tard avec Perotti, qui égalisera grâce à un très bon travail signé Zaniolo. Le match s'emballe et si Casemiro redonne l'avantage aux visiteurs, les locaux réagiront avant la pause par le truchement d'Edin Dzeko, le buteur maison.

À noter que la performance du Real a de nouveau été inquiétante, notamment en défense face aux nombreuses offensives romaines. Le Real de Zidane n'a plus de joker et doit d'ores et déjà se préparer à débuter sa saison officielle à Vigo, face au Celta, le 17 aout prochain en . Pour l'instant, il n'est pas très rassurant...