Liga - Le Barça a-t-il besoin de Neymar dans son effectif ?

Disposant d'un arsenal offensif de grande valeur, le Barça a-t-il vraiment besoin de Neymar dans son effectif actuel, selon vous ?

Ce vendredi soir, le Barça va débuter la face à Bilbao (21h00) avec l'ambition de conserver son titre obtenu la saison passée.

L'effectif dirigé par Ernesto Valverde pourrait connaître quelques modifications d'ici la fin du mercato, principalement en fonction de l'évolution du dossier Neymar.

Le PSG a tenté Dembélé dans l'opération Neymar mais...​

Hristo Stoichkov, ancien joueur du club catalan, a affirmé un avis très tranché à ce sujet : "Barcelone n'a pas besoin de Neymar. Il n'a pas de place où jouer sur le terrain car il y a déjà des joueurs très importants avec Dembélé, Griezmann, Suarez et Messi. Où va-t-il jouer? Ce serait une bombe dans le vestiaire."

