Liga : Encore une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid

Le Real Madrid est frappé par une mauvaise nouvelle, vendredi, à deux jours du choc contre Séville.

Le Real Madrid affronte dimanche le FC Séville à l’occasion de la 26e journée de Liga. Si ce match va permettre aux supporters du club madrilène de retrouver un certain Sergio Ramos au Santiago Bernabeu, ces derniers ne pourront pas compter sur l’un de leurs soldats. Ce dernier a rejoint d’autres joueurs à l’infirmerie du Real Madrid.

Joselu out trois semaines environ

Le Real Madrid enregistre un nouveau cas de blessure dans son effectif. Le club merengue sera privé de Joselu dimanche lors de la réception de Séville. Selon le point médical effectué par le Real Madrid ce vendredi, l’international espagnol souffre d’un « œdème osseux à la cheville droite ».

« Après les examens effectués sur notre joueur Joselu par les Services Médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué un œdème osseux à la cheville droite. En attente d’évolution », peut-on lire sur le communiqué du club espagnol. Le Real Madrid n'a pas précisé la durée d’indisponibilité de Joselu certes mais les médias madrilènes semblent avoir une idée sur cela. A en croire le quotidien AS le joueur prêté par l’Espanyol de Barcelone devrait manquer environ trois semaines de compétition.

La poisse continue pour le Real Madrid

Forfait pour le choc face aux Andalous, Joselu Mato sera indisponible pour plusieurs autres échéances. L’avant-centre madrilène devrait manquer les rencontres du Real Madrid contre Valence (2 mars), le RB Leipzig (6 mars) ainsi que celle contre le Celta Vigo (10 mars). Joselu Mato devrait faire son retour si tout va bien contre Osasuna le 16 mars prochain.

Le forfait de l’Espagnol s’ajoute à celui de Jude Bellingham qui ne devrait pas jouer contre Séville non plus. Encore un nouveau pépin physique dans la saison du Real Madrid qui a déjà été privé des joueurs comme Vinicius, Camavinga Tchouameni à plusieurs reprises en plus d’Eder Militao qui ne rejouera plus cette saison. La seule bonne nouvelle dans le rang des blessés est le retour à l’entrainement de Thibaut Courtois qui pourrait refouler les pelouses avant la fin de cette saison depuis sa blessure en août 2023.