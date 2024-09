Atlético Madrid - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Atlético Madrid et le Real Madrid s’affrontent, dimanche, pour le compte de la 8e journée de Liga. Les dernières infos ici.

La Liga ne s’arrête pas en ce début de saison. Le championnat espagnol est déjà à sa huitième journée avec des duels intéressants. La grosse affiche de cette journée est bien évidemment celle entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid. Un match entre deux vieux ennemis qui n’ont pas le droit de réaliser une contre-performance.

Atlético Madrid - Real Madrid, un derby à enjeu colossal

L’objectif de l’Atlético Madrid est claire cette saison : Dompter le Real Madrid et le Barça pour aller décrocher le titre en Liga. Si c’est mal embarqué avec un retard de 6 points sur les Catalans (1er, 21pts), les Colchoneros (3e,15pts) peuvent se rapprocher du but avec une victoire contre les Merengues (2e, 17pts), dimanche. Si la tâche ne sera pas facile lors du derby madrilène, les hommes de Diego Simeone, toujours invaincus cette saison, peuvent s’appuyer sur leur bonne dynamique pour s’imposer face au Real. Cependant, l’Atlético Madrid est conscient que son voisin ne compte rentrer bredouille.

Cela fait plus d’un an maintenant que le Real Madrid est invaincu en Liga. La dernière défaite de la Maison Blanche en championnat remonte au 24 septembre 2023 contre…l’Atlético Madrid (3-1). Les enjeux sont donc énormes pour les hommes de Carlo Ancelotti que veulent, non seulement faire oublier cette défaite mais aussi poursuivre leur série de 39 matchs sans défaite en Liga. Après avoir remporté ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, le Real Madrid aura à cœur de réduire aussi son écart vis-à-vis du Barça et se rapprocher du fauteuil de leader à moins d’un mois du Clasico, le 26 octobre prochain.

Horaire et lieu du match

Atlético Madrid – Real Madrid

8e journée de Liga

Lieu : Civitas Metropolitano

A 21h française

Les compos probables du match Atlético Madrid - Real Madrid

Atlético Madrid : Oblak – Le Normand, Gimenez, Reinildo – Llorente, De Paul, Koke, Gallagher, Lino – Alvarez, Griezmann

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy – Valverde, Tchouameni, Modric – Bellingham – Rodrygo, Vinicius

Sur quelle chaîne suivre le match Atlético Madrid - Real Madrid ?

La rencontre entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid sera à suivre ce dimanche 29 septembre 2024 à partir de 21h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.