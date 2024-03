Liga, Bellingham fixé sur sa durée de suspension

Le verdict vient de tomber pour Jude Bellingham après son carton rouge écopé le weekend dernier en Liga.

Avant de recevoir le RB Leipzig ce mercredi soir (21 heures) en Ligue des champions, le Real Madrid était en déplacement, samedi dernier au Stade de Mestalla. Ceci pour défier Valence dans le cadre de la 26e journée du championnat espagnol. Un match qui n’a connu ni vaincu ni vainqueur (2-2), mais qui avait vu Jude Bellingham quitter ses les terrains en en fin de partie après une biscotte rouge.

Bellingham trop dur avec l’arbitre

Le match nul entre le FC Valence et le Real Madrid a fait l’objet de critique samedi dernier après le coup de sifflet final. Mené au score (2-0), le Real Madrid a pu revenir au score grâce à son ailier brésilien, Vinicius Junior, qui avait sorti le grand jeu en inscrivant un doublé (45e+5 et 76e) ce soir-là.

« C'est un p*tain de but ! Le ballon était dans les airs ! », avait lancé Jude Bellingham à Jesús Gil Manzano après son fameux coup de sifflet pendant que le Real Madrid était en train d'inscrire le troisième but, synonyme de victoire, sur la pelouse de Valence. Un but qui n’a finalement pas été accordé. Enervé par les propos du milieu de terrain anglais, l’entraîneur lui a attibué un carton rouge (90e+10).

Deux matchs de suspension pour Bellingham

Après son expulsion, samedi, la sanction est enfin tombée pour l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund. Ce mercredi, la résolution du Comité de Compétition s’est réunie pour statuer sur les différentes sanctions. Alors que le Real Madrid avait défendu son joueur, soulignant qu’il n’avait pas insulté l’arbitre, la ligue espagnole en a décidé autrement. En effet, Jude Bellingham écope de deux matchs de suspension.

Le milieu de terrain anglais manquera les deux prochains matchs du Real Madrid, notamment contre le Celta de Vigo et Osasuna. Si l’arbitre avait indiqué dans son procès-verbal que Bellingham s’était approché de lui « avec une attitude agressive et en criant », la Liga s’est alors appuyée sur l’article 127 du Code disciplinaire en sanctionnant l’Anglais pour « le fait de s’adresser à l’arbitre avec une attitude de mépris ou d’inconsidération ».

Faut-il souligner que le Real Madrid va faire appel de cette décision pour essayer de réduire au moins la suspension à un seul match mais ça semble mal engagé. Car le joueur est jugé coupable d’attitudes de mépris ou d’inconsidération à l’égard des arbitres, des dirigeants ou des autorités sportives, selon le Comité de Compétition.