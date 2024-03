Real Madrid - Leipzig : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Real Madrid reçoit Leipzig, mercredi, pour le match retour des 8es de finale retour de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Les compétitions européennes sont encore au menu cette semaine avec les manches retour des huitièmes de finale de Ligue des champions de l’UEFA. Pour ce faire, le Real Madrid accorde son hospitalité, ce mercredi soir, aux Allemands du RB Leipzig. Le Stade Santiago Bernabéu servira de cadre à ce choc, qui tourne légèrement à l’avantage des Espagnols, vainqueurs du match aller.

Le Real pour confirmer sa qualification

Vainqueur de la manche aller sur la plus petite des marges (0-1) en terre ennemie, le Real Madrid accueille son hôte avec un peu plus de confiance. Puisque les Merengues compteront sur leurs milliers de supporters pour pousser l’équipe à la victoire. Mais depuis qu’ils ont gagné en Allemagne, les hommes de Carlo Ancelotti n’ont gagné qu’une seule de leurs trois rencontres disputées en championnat. Outre la victoire contre Séville (1-0), les deux autres matchs sont terminés sur des scores de parité, notamment contre le Rayo (1-1) et Valence (2-2), samedi dernier.

Pour sa part, le RB Leipzig vient à Madrid dans l’intention de donner la réplique au Real. Actuellement cinquièmes de la Bundesliga, les hommes de Marco Rose sont en confiance depuis la défaite à domicile contre les vice-champions d’Espagne. Puisqu’en championnat allemand, les locataires de Red Bull Arena sont sur deux victoires (2-0 contre Mönchengladbach et 1-4 contre Bochum) et une défaite (2-1 contre le Bayern Munich).

Horaire et lieu du match

Real Madrid – Leipzig

8es de finale retour/Ligue des Champions

Lieu : Stade Santiago-Bernabéu (Espagne)

A 21h française

Les compos probables du match Real Madrid - Leipzig

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos – Bellingham - Rodrygo, Vinicius Jr

Leipzig : Gulacsi - Henrichs, Orban, Lukeba, Raum - Olmo, Haidara, Schlager, Simons - Openda, Sesko

Sur quelle chaîne suivre le match Real Madrid - Leipzig

La rencontre entre le Real Madrid et le RB Leipzig sera à suivre ce mercredi 06 mars 2024 à partir de 21 heures sur Canal + Foot et RMC Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming respectivement sur la plateforme dédiée des deux groupes, My Canal et RMC Access.