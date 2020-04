LFP, deux dates en balance pour la reprise ?

La Ligue Professionnelle de Football aurait choisi deux dates pour la reprise en fonction de l'évolution du confinement et de la pandémie de Covid-19.

Actuellement interrompue, la saison de ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. En , le confinement est amené à durer encore avec l'annonce à venir du président Emmanuel Macron ce lundi soir. Autant dire que ce n'est pas demain la veille que le championnat de France va reprendre ses droits, surtout parce que les joueurs auront besoin de reprendre l'entraînement pendant deux ou trois semaines à la sortie du confinement pour reprendre la compétition dans les meilleures conditions.

Mais la LFP et les présidents de oeuvrent en coulisses depuis plusieurs semaines pour plancher sur tous les scénarios possibles concernant la fin de saison. Selon les informations de L'Equipe, la LFP hésiterait actuellement entre deux dates pour la reprise de la Ligue 1. Pour rappel, le championnat de France a été stoppé le 13 mars dernier à la 28ème journée. Chaque équipe a donc encore dix matches à disputer, avec la finale de la et de la restant à jouer.

Le 17 juin ou le 3 juin ?

Deux options seraient retenues par la Ligue pour le moment, en attendant la décision de l'UEFA sur la suite des évènements, l'institution européenne devant se réunir le 23 avril pour évoquer la fin des compétitions européennes. La première option serait de reprendre la Ligue 1 le 17 juin, en espérant que l'UEFA décide de laisser les championnats aller à leur terme avant de s'occuper de la C1 et de la C3 dans une formule inédite et condensée.

En choisissant cette date et en mettant en place des matches tous les trois jours, la saison se terminerait ainsi le 25 juillet, ce qui coïnciderait parfaitement avec la volonté de la LFP de reprendre la saison 2020-2021 le 23 août. Une décision votée par le bureau de la Ligue vendredi et qui doit être validée par le conseil d'administration de la LFP et de la FFF. La finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l'OL serait programmé le 27 juin tandis que celle de Coupe de France entre le PSG et l'AS Saint-Etienne aurait lieu le 11 juillet.

L'autre option étudiée par la LFP serait de reprendre le 3 juin alors que les compétitions européennes redémarreraient aussi dans ces eaux-là. Cette date est toutefois plus compliquée à mettre en place étant donné qu'il faudrait que les entraînements reprennent dans l'idéal au début du mois de mai, et dans le pire des cas à la mi-mai. Aucune hypothèse ne serait écartée par la LFP à l'heure actuelle, y compris le scénario catastrophe dans lequel la saison ne pourrait pas aller à son terme. Mais selon L'Equipe, pour ce dernier cas, une réflexion serait encore en cours sur la manière de procéder. Le temps joue contre la LFP, et une chose est sûre, la décision d'Emmanuel Macron de prolonger le confinement et la durée de cette prolongation jouera un grand rôle dans les choix de la date de reprise de la Ligue 1 et de la .